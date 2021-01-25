https://ria.ru/20210125/kaliningrad-1594532376.html

В Калининграде арестовали двух участников незаконной акции

В Калининграде арестовали двух участников незаконной акции

Суд вынес постановление об административном аресте на семь и восемь суток двоим участникам несогласованной акции, которая прошла в субботу в Калининграде,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:53

2021-01-25T18:53

2021-01-25T18:53

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ярославль

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Суд вынес постановление об административном аресте на семь и восемь суток двоим участникам несогласованной акции, которая прошла в субботу в Калининграде, сообщили РИА Новости в Ленинградском районном суде.В суде добавили, что калининградцев признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - без подачи в установленном порядке уведомления) и частью 8 той же статьи (повторное совершение правонарушения).Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе и в Ярославле. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

ярославль

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T18:53 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ярославль, калининград, происшествия