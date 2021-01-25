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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210125/izrail-1594440245.html
Полицейских забросали камнями в религиозном городе Израиля
Полицейских забросали камнями в религиозном городе Израиля
Полицейские прибыли в религиозный город Бней-Брак в Тель-Авивском округе, чтобы закрыть учебное заведение, где несогласные забросали стражей порядка камнями,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:31
2021-01-25T11:31
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Полицейские прибыли в религиозный город Бней-Брак в Тель-Авивском округе, чтобы закрыть учебное заведение, где несогласные забросали стражей порядка камнями, один из полицейских выстрелил в воздух, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман."Прибыли полицейские, чтобы закрыть одно из учебных заведений по изучению Торы. Их сразу окружило огромное количество людей: и те, кто там учился, и те, кто находился рядом; стали бросать в них камни. Находившийся там полицейский почувствовал опасность и выстрелил в воздух", - сообщил Зингерман.На данный момент о задержанных не сообщается.Третий всеобщий карантин в Израиле вступил в силу в воскресенье 27 декабря. Предполагалось, что он продлится две недели. В рамках третьего общего карантина от дома можно отходить на расстояние не более одного километра, за исключением особых случаев и необходимости вакцинироваться. Запрещено ходить в гости. Также введены ограничения для сфер торговли и отдыха.В начале января правительство Израиля одобрило введение ужесточенных карантинных мер сроком на две недели. В дальнейшем было принято решение о продлении общего карантина еще на десять дней до 31 января 2021 года.
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новости - религия и мировоззрение, израиль

Полицейских забросали камнями в религиозном городе Израиля

11:31 25.01.2021
 
© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Полицейские прибыли в религиозный город Бней-Брак в Тель-Авивском округе, чтобы закрыть учебное заведение, где несогласные забросали стражей порядка камнями, один из полицейских выстрелил в воздух, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
"Прибыли полицейские, чтобы закрыть одно из учебных заведений по изучению Торы. Их сразу окружило огромное количество людей: и те, кто там учился, и те, кто находился рядом; стали бросать в них камни. Находившийся там полицейский почувствовал опасность и выстрелил в воздух", - сообщил Зингерман.
На данный момент о задержанных не сообщается.
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Израиль "герметично запечатает" границы из-за пандемии
Третий всеобщий карантин в Израиле вступил в силу в воскресенье 27 декабря. Предполагалось, что он продлится две недели. В рамках третьего общего карантина от дома можно отходить на расстояние не более одного километра, за исключением особых случаев и необходимости вакцинироваться. Запрещено ходить в гости. Также введены ограничения для сфер торговли и отдыха.
В начале января правительство Израиля одобрило введение ужесточенных карантинных мер сроком на две недели. В дальнейшем было принято решение о продлении общего карантина еще на десять дней до 31 января 2021 года.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИзраиль
 
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