https://ria.ru/20210125/izrail-1594440245.html

Полицейских забросали камнями в религиозном городе Израиля

Полицейских забросали камнями в религиозном городе Израиля

Полицейские прибыли в религиозный город Бней-Брак в Тель-Авивском округе, чтобы закрыть учебное заведение, где несогласные забросали стражей порядка камнями,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:31

2021-01-25T11:31

2021-01-25T11:31

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Полицейские прибыли в религиозный город Бней-Брак в Тель-Авивском округе, чтобы закрыть учебное заведение, где несогласные забросали стражей порядка камнями, один из полицейских выстрелил в воздух, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман."Прибыли полицейские, чтобы закрыть одно из учебных заведений по изучению Торы. Их сразу окружило огромное количество людей: и те, кто там учился, и те, кто находился рядом; стали бросать в них камни. Находившийся там полицейский почувствовал опасность и выстрелил в воздух", - сообщил Зингерман.На данный момент о задержанных не сообщается.Третий всеобщий карантин в Израиле вступил в силу в воскресенье 27 декабря. Предполагалось, что он продлится две недели. В рамках третьего общего карантина от дома можно отходить на расстояние не более одного километра, за исключением особых случаев и необходимости вакцинироваться. Запрещено ходить в гости. Также введены ограничения для сфер торговли и отдыха.В начале января правительство Израиля одобрило введение ужесточенных карантинных мер сроком на две недели. В дальнейшем было принято решение о продлении общего карантина еще на десять дней до 31 января 2021 года.

https://ria.ru/20210124/izrail-1594393069.html

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новости - религия и мировоззрение, израиль