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В Якутии депутата госсобрания будут судить за избиение подчиненного
В Якутии депутата госсобрания будут судить за избиение подчиненного
Суд в Якутии рассмотрит уголовное дело в отношении депутата республиканского госсобрания и по совместительству гендиректора нефтегазовой компании, обвиняемого в РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:16
2021-01-25T11:16
республика саха (якутия)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит уголовное дело в отношении депутата республиканского госсобрания и по совместительству гендиректора нефтегазовой компании, обвиняемого в избиении своего подчиненного, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее сообщалось, что якутские следователи проводят проверку инцидента между руководителем нефтегазовой компании - депутатом госсобрания республики - и его подчиненным, в результате которого последний получил телесные повреждения. По данным местных СМИ, конфликт произошел между генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт" депутатом Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком. СУСК сообщало, что возбуждено уголовное дело в отношении депутата: в ходе конфликта в служебном кабинете он сломал нос своему подчиненном и нанес ему ссадины и гематомы. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых отношений, отмечало следствие.По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый предложил своему заместителю занять должность, которую тот посчитал равнозначной с занимаемой им, и отказался. Генеральный директор тогда предложил сотруднику уволиться, с чем он не согласился. Позже, по данным СУСК, фигурант оскорбил подчиненного и ударил его по голове и телу. Потерпевший выбежал в кабинет заместителя директора, где обвиняемый продолжил его бить.Своей вины обвиняемый не признал.
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии депутата госсобрания будут судить за избиение подчиненного

11:16 25.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит уголовное дело в отношении депутата республиканского госсобрания и по совместительству гендиректора нефтегазовой компании, обвиняемого в избиении своего подчиненного, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что якутские следователи проводят проверку инцидента между руководителем нефтегазовой компании - депутатом госсобрания республики - и его подчиненным, в результате которого последний получил телесные повреждения. По данным местных СМИ, конфликт произошел между генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт" депутатом Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком. СУСК сообщало, что возбуждено уголовное дело в отношении депутата: в ходе конфликта в служебном кабинете он сломал нос своему подчиненном и нанес ему ссадины и гематомы. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых отношений, отмечало следствие.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего генерального директора нефтегазовой компании в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья… Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Якутска, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый предложил своему заместителю занять должность, которую тот посчитал равнозначной с занимаемой им, и отказался. Генеральный директор тогда предложил сотруднику уволиться, с чем он не согласился. Позже, по данным СУСК, фигурант оскорбил подчиненного и ударил его по голове и телу. Потерпевший выбежал в кабинет заместителя директора, где обвиняемый продолжил его бить.
Своей вины обвиняемый не признал.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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