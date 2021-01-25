https://ria.ru/20210125/izbienie-1594437293.html

В Якутии депутата госсобрания будут судить за избиение подчиненного

В Якутии депутата госсобрания будут судить за избиение подчиненного

Суд в Якутии рассмотрит уголовное дело в отношении депутата республиканского госсобрания и по совместительству гендиректора нефтегазовой компании, обвиняемого в РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:16

2021-01-25T11:16

2021-01-25T11:16

республика саха (якутия)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит уголовное дело в отношении депутата республиканского госсобрания и по совместительству гендиректора нефтегазовой компании, обвиняемого в избиении своего подчиненного, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее сообщалось, что якутские следователи проводят проверку инцидента между руководителем нефтегазовой компании - депутатом госсобрания республики - и его подчиненным, в результате которого последний получил телесные повреждения. По данным местных СМИ, конфликт произошел между генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт" депутатом Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком. СУСК сообщало, что возбуждено уголовное дело в отношении депутата: в ходе конфликта в служебном кабинете он сломал нос своему подчиненном и нанес ему ссадины и гематомы. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых отношений, отмечало следствие.По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый предложил своему заместителю занять должность, которую тот посчитал равнозначной с занимаемой им, и отказался. Генеральный директор тогда предложил сотруднику уволиться, с чем он не согласился. Позже, по данным СУСК, фигурант оскорбил подчиненного и ударил его по голове и телу. Потерпевший выбежал в кабинет заместителя директора, где обвиняемый продолжил его бить.Своей вины обвиняемый не признал.

https://ria.ru/20210122/izbienie-1594114839.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия