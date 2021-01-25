https://ria.ru/20210125/italiya-1594553551.html

СМИ узнали о планах премьера Италии подать в отставку

СМИ узнали о планах премьера Италии подать в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку в связи с начавшимся в стране политическим кризисом, сообщили местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:25

2021-01-25T21:25

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джузеппе конте

серджо маттарелла

в мире

италия

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РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку в связи с начавшимся в стране политическим кризисом, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.Как отмечается, во вторник утром состоится заседание Совета министров страны, на котором Конте объявит о намерении уйти в отставку. После этого премьер должен прийти на прием к президенту республики Серджо Маттарелле с тем, чтобы подать официальное прошение.Глава государства, согласно наиболее вероятному сценарию, поручит Конте продолжать исполнение обязанностей.

https://ria.ru/20210113/italiya-1592933849.html

италия

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