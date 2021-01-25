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СМИ узнали о планах премьера Италии подать в отставку
СМИ узнали о планах премьера Италии подать в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку в связи с начавшимся в стране политическим кризисом, сообщили местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T21:25
2021-01-25T21:57
джузеппе конте
серджо маттарелла
в мире
италия
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РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку в связи с начавшимся в стране политическим кризисом, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.Как отмечается, во вторник утром состоится заседание Совета министров страны, на котором Конте объявит о намерении уйти в отставку. После этого премьер должен прийти на прием к президенту республики Серджо Маттарелле с тем, чтобы подать официальное прошение.Глава государства, согласно наиболее вероятному сценарию, поручит Конте продолжать исполнение обязанностей.
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джузеппе конте, серджо маттарелла, в мире, италия

СМИ узнали о планах премьера Италии подать в отставку

21:25 25.01.2021 (обновлено: 21:57 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку в связи с начавшимся в стране политическим кризисом, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Как отмечается, во вторник утром состоится заседание Совета министров страны, на котором Конте объявит о намерении уйти в отставку. После этого премьер должен прийти на прием к президенту республики Серджо Маттарелле с тем, чтобы подать официальное прошение.
Парламент Италии - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 20:52
Партия "Живая Италия" объявила об отставке своих министров
Глава государства, согласно наиболее вероятному сценарию, поручит Конте продолжать исполнение обязанностей.
 
Джузеппе КонтеСерджо МаттареллаВ миреИталия
 
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