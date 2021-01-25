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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210125/investproekt-1594524613.html
В КЧР на полую мощность вышел инвестпроект по выращиванию фуражных коров
В КЧР на полую мощность вышел инвестпроект по выращиванию фуражных коров
В КЧР на полную производственную мощность вышел животноводческий комплекс по выращиванию фуражных коров, написал в своем Инстаграм глава республики Рашид... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:05
2021-01-25T18:05
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 25 янв – РИА Новости. В КЧР на полную производственную мощность вышел животноводческий комплекс по выращиванию фуражных коров, написал в своем Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.Предприятие "Рея" начало работу с закупки 915 племенных коров и за два года увеличило их количество в 2,5 раза. На 30% выше запланированного показателя в 2020 году вырос объем полученного молока – 9 тысяч тонн.По словам главы региона, в комплексе применяются все современные технологии: после рождения теленок попадает в так называемые "ясли", затем в "детский сад", и лишь потом, окончательно окрепнув и став на ноги, коровы переходят во взрослые корпуса, где получают сбалансированное питание и уход. Глава региона уточнил, что на территории Карачаево-Черкесии реализуются несколько таких проектов в сфере животноводства и по итогам прошлого года регион вышел в топ-5 российских регионов по темпам прироста объемов надоев молока.
https://ria.ru/20201123/kultura-1585911553.html
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рашид темрезов

В КЧР на полую мощность вышел инвестпроект по выращиванию фуражных коров

18:05 25.01.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР В КЧР на полную мощность вышел инвестпроект по выращиванию фуражных коров
В КЧР на полную мощность вышел инвестпроект по выращиванию фуражных коров - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 25 янв – РИА Новости. В КЧР на полную производственную мощность вышел животноводческий комплекс по выращиванию фуражных коров, написал в своем Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Предприятие "Рея" начало работу с закупки 915 племенных коров и за два года увеличило их количество в 2,5 раза. На 30% выше запланированного показателя в 2020 году вырос объем полученного молока – 9 тысяч тонн.
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По словам главы региона, в комплексе применяются все современные технологии: после рождения теленок попадает в так называемые "ясли", затем в "детский сад", и лишь потом, окончательно окрепнув и став на ноги, коровы переходят во взрослые корпуса, где получают сбалансированное питание и уход.
"Вскоре хозяйство получит статус племенного и сможет реализовывать племенных животных для выращивания высокопроизводительных коров уже на частных подворьях. Предприятие еще в развитии, сегодня занимается и мелиоративным хозяйством, и создает свою кормовую базу. Но уже сейчас здесь создано почти 100 рабочих мест", - написал Темрезов.
Глава региона уточнил, что на территории Карачаево-Черкесии реализуются несколько таких проектов в сфере животноводства и по итогам прошлого года регион вышел в топ-5 российских регионов по темпам прироста объемов надоев молока.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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