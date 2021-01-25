https://ria.ru/20210125/indiya-1594535994.html

Индия рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V"

Индия рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V"

Индия может наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса на своих мощностях, заявил в понедельник посол Индии в России Венкатеш Варма. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:11

2021-01-25T19:11

2021-01-25T19:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

индия

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индия может наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса на своих мощностях, заявил в понедельник посол Индии в России Венкатеш Варма."Мы намерены развивать сотрудничество с Россией по вакцине "Спутник V", - сказал посол журналистам."Как только третья фаза испытаний "Спутник V" будет завершена и она получит разрешения, мы видим возможность для производства вакцины, используя индийские мощности для Индии, для России, для всего мира... У нас расположены значительные мощности по производству вакцин - около 60 процентов от мирового производства", - отметил посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594439777.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, в мире