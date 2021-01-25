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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/indiya-1594535994.html
Индия рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V"
Индия рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V"
Индия может наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса на своих мощностях, заявил в понедельник посол Индии в России Венкатеш Варма. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:11
2021-01-25T19:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
индия
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индия может наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса на своих мощностях, заявил в понедельник посол Индии в России Венкатеш Варма."Мы намерены развивать сотрудничество с Россией по вакцине "Спутник V", - сказал посол журналистам."Как только третья фаза испытаний "Спутник V" будет завершена и она получит разрешения, мы видим возможность для производства вакцины, используя индийские мощности для Индии, для России, для всего мира... У нас расположены значительные мощности по производству вакцин - около 60 процентов от мирового производства", - отметил посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, в мире

Индия рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V"

19:11 25.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индия может наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса на своих мощностях, заявил в понедельник посол Индии в России Венкатеш Варма.
"Мы намерены развивать сотрудничество с Россией по вакцине "Спутник V", - сказал посол журналистам.
"Как только третья фаза испытаний "Спутник V" будет завершена и она получит разрешения, мы видим возможность для производства вакцины, используя индийские мощности для Индии, для России, для всего мира... У нас расположены значительные мощности по производству вакцин - около 60 процентов от мирового производства", - отметил посол.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ИндияВ мире
 
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