Биография Альберто Гримальди

2021-01-25T14:15

Итальянский продюсер Альберто Гримальди (Alberto Grimaldi) родился 28 марта 1925 года в Неаполе.Получил юридическое образование. Работал юристом в крупных американских продюсерских компаниях. В 1962 году он создал собственную продюсерскую компанию "Produzioni Europee Associati" (PEA), одну из первых компаний по совместному производству фильмов на европейском рынке. Его первыми работами были малобюджетные вестерны. В 1961 году он стал продюсером итальяно-испано-французского вестерна "Тень Зорро" (L'ombra di Zorro), в 1964 году — итальяно-испанского фильма "Два жестоких стрелка" (I due violenti).В 1965 году он выступил сопродюсером вестерна режиссера Серджо Леоне "На несколько долларов больше" (Per qualche dollaro in più) с Клинтом Иствудом в главной роли. Картина собрала в мире рекордные сборы в 15 миллионов долларов при бюджете в 600 тысяч долларов.В 1966 году Гримальди продюсировал вестерн Леоне "Хороший, плохой, злой" (Il buono, il brutto, il cattivo). При бюджете в 1,2 миллиона долларов фильм собрал в мире свыше 25 миллионов долларов.Успех картин Леоне позволил Альберто Гримальди сосредоточиться на авторском кино и работать с классиками кинематографа — Федерико Феллини, Пьером Паоло Пазолини, Бернандо Бертолуччи, Мартином Скорсезе.Он был продюсером четырех фильмов Феллини: "Три шага в бреду" (Histoires extraordinaires, 1968), "Сатирикон" (Fellini - Satyricon, 1969), "Казанова Феллини" (Il Casanova di Federico Fellini, 1976) и "Джинджер и Фред" (Ginger e Fred, 1985).Гримальди продюсировал четыре картины режиссера Пазолини: "Декамерон" (Il Decameron, 1970), "Кентерберийские рассказы" (1971, I racconti di Canterbury), "Цветок тысяча и одной ночи" (Il fiore delle mille e una note, 1974) и "Сало, или 120 дней Содома" (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975).Он был продюсером фильмов Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972) и "Двадцатый век" (Novecento, 1976).В 1980-х годах Гримальди отказался продюсировать криминальный фильм Серджо Леоне "Однажды в Америке" (1983) из-за длины картины (пять часов в первоначальном варианте) и слишком отрицательного для публики, по мнению Гримальди, главного персонажа. Последней известной спродюсированной кинолентой Гримальди стала криминальная драма Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York, 2002) с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Всего Гримальди выступил продюсером около 80 кинопроектов.Продюсер был обладателем наград Итальянского синдиката журналистов (1970, 1973, 1975), "Золотого глобуса Италии" (1970, 1976). В 2003 году он был номинирован на премию "Оскар".23 января 2021 года Альберто Гримальди скончался в Майами в США в возрасте 95 лет. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

