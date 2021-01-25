https://ria.ru/20210125/gretsiya-1594457257.html

Греция продолжит принимать российских туристов

Греция продолжит принимать российских туристов

Греция снова продлила разрешение на въезд в страну россиянам по квоте 500 человек в неделю, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:41

2021-01-25T13:41

2021-01-25T13:41

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Греция снова продлила разрешение на въезд в страну россиянам по квоте 500 человек в неделю, сообщает АТОР.Греческие власти вновь — теперь до 8 февраля — продлили российскую квоту в 500 человек в неделю.Для прибытия в это государство гражданам РФ, за исключением детей в возрасте до десяти лет, необходимо иметь сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Анализ необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до прилета.Документ должен быть выдан аккредитованной лабораторией. Отсчет по времени действия справки ведется от даты забора биоматериала.Помимо этого, пассажирам, за исключением транзитных, необходимо не позднее чем за день до прибытия заполнить специальную форму PLF (passenger locator form), получить по электронной почте подтверждение с QR-кодом, которое нужно предъявить при регистрации на рейс.Для всех гостей по прилету обязательна семидневная самоизоляция.Российская авиакомпания с 21 ноября возобновила рейсы в Афины, они выполняются два раза в неделю. Билет можно приобрести за 27 тысяч рублей, без багажа – за 19 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210124/eda-1594132348.html

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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2021

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, греция, афины