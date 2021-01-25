https://ria.ru/20210125/golosovanie-1594523960.html

Стартовало голосование IV Всероссийской премии "Headliner года"

Стартовало голосование IV Всероссийской премии "Headliner года"

В понедельник, 25 января, стартовало открытое онлайн-голосование всероссийской премии "Headliner года", сообщается в пресс-релизе учредителя премии компании... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:02

2021-01-25T18:02

2021-01-25T18:02

россия

общество

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В понедельник, 25 января, стартовало открытое онлайн-голосование всероссийской премии "Headliner года", сообщается в пресс-релизе учредителя премии компании "КОРТРОС".Премия "Headliner года" проходит в четвертый раз. Ее цель — выявить и поддержать лидеров, вносящих весомый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни в России.Составить представление о том, какие темы объединяли и вдохновляли россиян в 2020 году, можно на официальном сайте премии, где собраны 375 проектов и их лидеров со всей страны.События 2020 года наложили свой отпечаток на главные темы, которые объединяют и вдохновляют людей в разных концах страны именно в этот момент истории. "Headliner года" в эпоху тотальных перемен — это поиск национальной идентичности, нового языка и новых форм в искусстве, новые форматы и сервисы в благотворительности и бизнесе, технологичные стартапы (edtech-, medtech- и biotech-бизнесы), инклюзивные практики и гражданские инициативы, защищающие право каждого человека на полноценную жизнь и здоровую среду, отмечается в пресс-релизе.Среди номинантов — библиотекари и режиссеры, рестораторы и дизайнеры, изобретатели, предприниматели и параолимпийцы, художники, директора школ, правозащитники и фермеры. В лонг-листе премии в этом году номинанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми, Твери и Нижнего Новгорода, Воронежа и Краснодара, Самары, Омска, Суздаля, Тюмени, Екатеринбурга, Якутска, Махачкалы, Волоколамска, Калининграда, Хабаровска и других городов.До 28 февраля любой желающий может проголосовать за номинантов, воспользовавшись регистрацией через социальные сети Facebook, VK или Одноклассники. По результатам будет выбран Лидер народного голосования, он получит миллион рублей. Так же, с помощью открытого голосования, будут выбраны победители в каждой из пяти номинаций.Параллельно с народным голосованием свой вердикт вынесет экспертный совет.Параллельно с народным голосованием свой вердикт вынесет экспертный совет, в состав которого вошли: главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская, экс главный редактор проекта Сноб.ру Ксения Чудинова, генеральный директор Национальной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе, сооснователь книжной ярмарки Non-fiction Александр Гаврилов, главный редактор и издатель СОБАКА.РУ (Ростов-на-Дону) Станислав Затонский, руководитель программ АСИ, продюсер социальных проектов Ольга Дроздова, исполнительный директор Фонда социальных проектов Наталья Кремнёва, главный редактор журнала "Филантроп" Ольга Павлова, главный редактор журнала "Вокруг света" Алексей Алексенко, создатель и руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий, эксперт по городскому развитию Минстроя РФ Артем Гебелев, программный директор радио "Культура" Ксения Ламшина, главный редактор "Хайтек" Ксения Суворова, руководитель направления "Наука" портала "Будущее России. Национальные проекты" Ирина Мандрыкина, шеф-редактор портала "Наука и жизнь" Максим Абаев, соучредитель Фонда поддержки и сохранения культуры "Улисс" Владимир Раевский, заместитель главного редактора Forbes Russia Анастасия Карпова.Абсолютного победителя — Хедлайнера года выберет авторитетное жюри. Он получит приз в 2 миллиона рублей.Ценность премии для участников не ограничивается денежными призами. Ее важной составляющей является нетворкинг, возможность пообщаться с единомышленниками, приобрести для проектов новые аудитории в масштабе всей страны.Подведение итогов и онлайн-церемония награждения авторов лучших проектов состоится в марте 2021 года.

https://ria.ru/20210125/biznes-1594450760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество