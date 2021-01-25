Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/golosovanie-1594523960.html
Стартовало голосование IV Всероссийской премии "Headliner года"
Стартовало голосование IV Всероссийской премии "Headliner года"
В понедельник, 25 января, стартовало открытое онлайн-голосование всероссийской премии "Headliner года", сообщается в пресс-релизе учредителя премии компании... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:02
2021-01-25T18:02
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594523582_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6e48fa670ca86c76a2a15ace11fbcd28.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В понедельник, 25 января, стартовало открытое онлайн-голосование всероссийской премии "Headliner года", сообщается в пресс-релизе учредителя премии компании "КОРТРОС".Премия "Headliner года" проходит в четвертый раз. Ее цель — выявить и поддержать лидеров, вносящих весомый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни в России.Составить представление о том, какие темы объединяли и вдохновляли россиян в 2020 году, можно на официальном сайте премии, где собраны 375 проектов и их лидеров со всей страны.События 2020 года наложили свой отпечаток на главные темы, которые объединяют и вдохновляют людей в разных концах страны именно в этот момент истории. "Headliner года" в эпоху тотальных перемен — это поиск национальной идентичности, нового языка и новых форм в искусстве, новые форматы и сервисы в благотворительности и бизнесе, технологичные стартапы (edtech-, medtech- и biotech-бизнесы), инклюзивные практики и гражданские инициативы, защищающие право каждого человека на полноценную жизнь и здоровую среду, отмечается в пресс-релизе.Среди номинантов — библиотекари и режиссеры, рестораторы и дизайнеры, изобретатели, предприниматели и параолимпийцы, художники, директора школ, правозащитники и фермеры. В лонг-листе премии в этом году номинанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми, Твери и Нижнего Новгорода, Воронежа и Краснодара, Самары, Омска, Суздаля, Тюмени, Екатеринбурга, Якутска, Махачкалы, Волоколамска, Калининграда, Хабаровска и других городов.До 28 февраля любой желающий может проголосовать за номинантов, воспользовавшись регистрацией через социальные сети Facebook, VK или Одноклассники. По результатам будет выбран Лидер народного голосования, он получит миллион рублей. Так же, с помощью открытого голосования, будут выбраны победители в каждой из пяти номинаций.Параллельно с народным голосованием свой вердикт вынесет экспертный совет.Параллельно с народным голосованием свой вердикт вынесет экспертный совет, в состав которого вошли: главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская, экс главный редактор проекта Сноб.ру Ксения Чудинова, генеральный директор Национальной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе, сооснователь книжной ярмарки Non-fiction Александр Гаврилов, главный редактор и издатель СОБАКА.РУ (Ростов-на-Дону) Станислав Затонский, руководитель программ АСИ, продюсер социальных проектов Ольга Дроздова, исполнительный директор Фонда социальных проектов Наталья Кремнёва, главный редактор журнала "Филантроп" Ольга Павлова, главный редактор журнала "Вокруг света" Алексей Алексенко, создатель и руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий, эксперт по городскому развитию Минстроя РФ Артем Гебелев, программный директор радио "Культура" Ксения Ламшина, главный редактор "Хайтек" Ксения Суворова, руководитель направления "Наука" портала "Будущее России. Национальные проекты" Ирина Мандрыкина, шеф-редактор портала "Наука и жизнь" Максим Абаев, соучредитель Фонда поддержки и сохранения культуры "Улисс" Владимир Раевский, заместитель главного редактора Forbes Russia Анастасия Карпова.Абсолютного победителя — Хедлайнера года выберет авторитетное жюри. Он получит приз в 2 миллиона рублей.Ценность премии для участников не ограничивается денежными призами. Ее важной составляющей является нетворкинг, возможность пообщаться с единомышленниками, приобрести для проектов новые аудитории в масштабе всей страны.Подведение итогов и онлайн-церемония награждения авторов лучших проектов состоится в марте 2021 года.
https://ria.ru/20210125/biznes-1594450760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594523582_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_04daee8302d7f67676c811d7c6a61f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Стартовало голосование IV Всероссийской премии "Headliner года"

18:02 25.01.2021
 
© Фото : предоставлено HEADLINERAWARDS2020Стартовало голосование IV Всероссийской премии "Headliner года"
Стартовало голосование IV Всероссийской премии Headliner года - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : предоставлено HEADLINERAWARDS2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В понедельник, 25 января, стартовало открытое онлайн-голосование всероссийской премии "Headliner года", сообщается в пресс-релизе учредителя премии компании "КОРТРОС".
Премия "Headliner года" проходит в четвертый раз. Ее цель — выявить и поддержать лидеров, вносящих весомый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни в России.
Составить представление о том, какие темы объединяли и вдохновляли россиян в 2020 году, можно на официальном сайте премии, где собраны 375 проектов и их лидеров со всей страны.
События 2020 года наложили свой отпечаток на главные темы, которые объединяют и вдохновляют людей в разных концах страны именно в этот момент истории. "Headliner года" в эпоху тотальных перемен — это поиск национальной идентичности, нового языка и новых форм в искусстве, новые форматы и сервисы в благотворительности и бизнесе, технологичные стартапы (edtech-, medtech- и biotech-бизнесы), инклюзивные практики и гражданские инициативы, защищающие право каждого человека на полноценную жизнь и здоровую среду, отмечается в пресс-релизе.
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 12:24
В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для бизнеса
Среди номинантов — библиотекари и режиссеры, рестораторы и дизайнеры, изобретатели, предприниматели и параолимпийцы, художники, директора школ, правозащитники и фермеры. В лонг-листе премии в этом году номинанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми, Твери и Нижнего Новгорода, Воронежа и Краснодара, Самары, Омска, Суздаля, Тюмени, Екатеринбурга, Якутска, Махачкалы, Волоколамска, Калининграда, Хабаровска и других городов.
До 28 февраля любой желающий может проголосовать за номинантов, воспользовавшись регистрацией через социальные сети Facebook, VK или Одноклассники. По результатам будет выбран Лидер народного голосования, он получит миллион рублей. Так же, с помощью открытого голосования, будут выбраны победители в каждой из пяти номинаций.
Параллельно с народным голосованием свой вердикт вынесет экспертный совет.
Параллельно с народным голосованием свой вердикт вынесет экспертный совет, в состав которого вошли: главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская, экс главный редактор проекта Сноб.ру Ксения Чудинова, генеральный директор Национальной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе, сооснователь книжной ярмарки Non-fiction Александр Гаврилов, главный редактор и издатель СОБАКА.РУ (Ростов-на-Дону) Станислав Затонский, руководитель программ АСИ, продюсер социальных проектов Ольга Дроздова, исполнительный директор Фонда социальных проектов Наталья Кремнёва, главный редактор журнала "Филантроп" Ольга Павлова, главный редактор журнала "Вокруг света" Алексей Алексенко, создатель и руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий, эксперт по городскому развитию Минстроя РФ Артем Гебелев, программный директор радио "Культура" Ксения Ламшина, главный редактор "Хайтек" Ксения Суворова, руководитель направления "Наука" портала "Будущее России. Национальные проекты" Ирина Мандрыкина, шеф-редактор портала "Наука и жизнь" Максим Абаев, соучредитель Фонда поддержки и сохранения культуры "Улисс" Владимир Раевский, заместитель главного редактора Forbes Russia Анастасия Карпова.
Абсолютного победителя — Хедлайнера года выберет авторитетное жюри. Он получит приз в 2 миллиона рублей.
Ценность премии для участников не ограничивается денежными призами. Ее важной составляющей является нетворкинг, возможность пообщаться с единомышленниками, приобрести для проектов новые аудитории в масштабе всей страны.
Подведение итогов и онлайн-церемония награждения авторов лучших проектов состоится в марте 2021 года.
 
РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния