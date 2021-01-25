https://ria.ru/20210125/germaniya-1594539931.html

Путин призвал запретить отождествлять СССР с Германией во Второй мировой

Путин призвал запретить отождествлять СССР с Германией во Второй мировой

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме подготовить в весенней сессии проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии, РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-25T19:30

2021-01-25T19:30

2021-01-26T00:04

вячеслав володин

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госдума рф

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Госдуме подготовить в весенней сессии проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии, сообщается на сайте Кремля в понедельник.Срок исполнения в указе глава государства обозначил до 1 июля 2021 года. Ответственным он назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.Некоторые европейские и западные политики все чаще озвучивают заявления, в которых приравнивают действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. В частности, в декабре прошлого года постпред Украины при ООН Сергей Кислица поставил в один ряд действия советских воинов и солдат вермахта. Российский постпред Василий Небензя в своем выступлении указал на недопустимость попыток переписать историю и осудил стремление стереть память о подвигах победителей нацизма. В сентябре МИД Польши опубликовал тест о Второй мировой войне, где также содержались вопросы о пакте Молотова — Риббентропа. При этом трактовка польских властей предполагает, что вина за начало войны обоюдно лежит на нацистской Германии и СССР.В мае прошлого года администрация президента США Дональда Трампа опубликовала ролик, где утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия, а вклад СССР никак не упоминался.В декабре 2019 года президент на большой пресс-конференции рассказал о своих планах написать статью о Второй мировой войне. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Авторов подобных обвинений в адрес СССР глава государства упрекнул в незнании истории.Статья Владимира Путина вышла 19 июня 2020 года. В ней он вступил в полемику с некоторыми европейскими политиками, которые пытаются "замести Мюнхенский сговор под ковер" и пересмотреть роль Советского Союза в разгроме нацизма. Российский лидер назвал несправедливыми призывы считать причиной начала войны пакт о ненападении между СССР и Германией. Он подчеркнул, что к развязыванию боевых действий также привело и Мюнхенское соглашение, согласно которому Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область, отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что важную роль сыграла политика западных держав по окончании Первой мировой войны. Путин отметил, что за начало войны ответственность так или иначе несут все ведущие мировые государства.В сентябре этого года в выступлении, посвященном годовщине окончания Второй мировой войны, президент отметил, что именно СССР освободил Европу от Гитлера, а советские солдаты "переломили хребет нацистской военной машине".

https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html

https://ria.ru/20200619/1573158636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, россия, госдума рф, владимир путин, германия, ссср