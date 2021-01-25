https://ria.ru/20210125/gelendzhik-1594500716.html

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит

Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике и заявил, что ни ему, ни РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:16

2021-01-25T16:16

2021-01-25T16:16

алексей навальный

youtube

владимир путин

геленджик

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике и заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в фильме.Президент отметил, что не смотрел ролик целиком из-за нехватки времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники.Вопрос о правдивости опубликованного на YouTube фильма задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.Путин отметил, что в "расследовании" упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "никогда в глаза не видел".По словам главы государства, "эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет", а сейчас это все скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан"."Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин.

https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html

https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец 2021-01-25T16:16 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, youtube, владимир путин, геленджик