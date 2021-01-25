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Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит
Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит
Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике и заявил, что ни ему, ни РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:16
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youtube
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике и заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в фильме.Президент отметил, что не смотрел ролик целиком из-за нехватки времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники.Вопрос о правдивости опубликованного на YouTube фильма задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.Путин отметил, что в "расследовании" упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "никогда в глаза не видел".По словам главы государства, "эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет", а сейчас это все скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан"."Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин.
https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html
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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец
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алексей навальный, youtube, владимир путин, геленджик

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит

16:16 25.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике и заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в фильме.
Президент отметил, что не смотрел ролик целиком из-за нехватки времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 14:16
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Вопрос о правдивости опубликованного на YouTube фильма задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.
Путин отметил, что в "расследовании" упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "никогда в глаза не видел".
По словам главы государства, "эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет", а сейчас это все скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".
"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин.
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Алексей НавальныйYouTubeВладимир ПутинГеленджик
 
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