https://ria.ru/20210125/gelendzhik-1594500716.html
Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит
Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит
Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике и заявил, что ни ему, ни РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:16
2021-01-25T16:16
2021-01-25T16:16
алексей навальный
youtube
владимир путин
геленджик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594496296_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_96007be208f795aa723fbbf15a6a1e3b.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального про "дворец" в Геленджике и заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в фильме.Президент отметил, что не смотрел ролик целиком из-за нехватки времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники.Вопрос о правдивости опубликованного на YouTube фильма задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.Путин отметил, что в "расследовании" упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "никогда в глаза не видел".По словам главы государства, "эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет", а сейчас это все скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан"."Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин.
https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594496296_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e662462d9f362dc1cb34d35baba36b5c.jpg
"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец
2021-01-25T16:16
true
PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, youtube, владимир путин, геленджик
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин
на онлайн-встрече с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального
про "дворец" в Геленджике
и заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в фильме.
Президент отметил, что не смотрел ролик целиком из-за нехватки времени, но пролистал видеоподборки, которые ему подготовили помощники.
Вопрос о правдивости опубликованного на YouTube
фильма задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.
Путин отметил, что в "расследовании" упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники" и знакомые, но есть и люди, которых президент "никогда в глаза не видел".
По словам главы государства, "эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет", а сейчас это все скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".
"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин.