https://ria.ru/20210125/gazoprovod-1594508025.html

Лидер правящей партии Германии высказался о судьбе "Северного потока — 2"

Лидер правящей партии Германии высказался о судьбе "Северного потока — 2"

Новый председатель правящей партии Германии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что не собирается пересматривать позицию по "Северному потоку — РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:44

2021-01-25T16:44

2021-01-25T18:28

армин лашет

европарламент

северный поток — 2

алексей навальный

ангела меркель

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. Новый председатель правящей партии Германии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что не собирается пересматривать позицию по "Северному потоку — 2".Такое заявление он сделал на пресс-конференции на фоне продолжающегося давления США, а также призывов некоторых немецких политиков заморозить или отменить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального. Власти ФРГ заявляли, что считают этот проект экономическим и не связанным с делом россиянина. Лашет неоднократно сообщал, что занимает такую же позицию.Глава партии напомнил, что Берлин и Москва давно сотрудничают в науке и в экономике, а поставки энергоресурсов из России продолжаются уже 50 лет и не останавливались "даже в самые жесткие времена холодной войны".Говоря о критике со стороны политиков и других государств, Лашет отметил, что по опыту работы в Европарламенте знает позиции Прибалтийских стран и Польши."Поэтому хорошо, что ФРГ в нескольких соглашениях дала гарантии (энергоснабжения. — Прим. ред.) Украине. Мы всегда обращали внимание на геополитический аспект", — пояснил он.Лашет также поддержал намерение канцлера Ангелы Меркель обсуждать "Северный поток — 2" с новой администрацией США, но подчеркнул, что "вопрос энергоснабжения Германии решает в конечном итоге сама Германия в европейском контексте".Европарламент на минувшей неделе принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран ЕС "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничения против России. За новые санкции высказались Франция, Чехия и Польша. На отказе от газопровода настаивают США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа. Вашингтон уже ввел ряд ограничений против проекта.По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, из общей протяженности двух ниток газопровода в 2460 километров достроить осталось 148 километров трубы.

https://ria.ru/20210124/fortuna-1594399336.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

германия

сша

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армин лашет, европарламент, северный поток — 2, алексей навальный, ангела меркель, германия, сша, в мире