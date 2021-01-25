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Лидер правящей партии Германии высказался о судьбе "Северного потока — 2"
Лидер правящей партии Германии высказался о судьбе "Северного потока — 2"
Новый председатель правящей партии Германии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что не собирается пересматривать позицию по "Северному потоку — РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:44
2021-01-25T18:28
армин лашет
европарламент
северный поток — 2
алексей навальный
ангела меркель
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. Новый председатель правящей партии Германии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что не собирается пересматривать позицию по "Северному потоку — 2".Такое заявление он сделал на пресс-конференции на фоне продолжающегося давления США, а также призывов некоторых немецких политиков заморозить или отменить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального. Власти ФРГ заявляли, что считают этот проект экономическим и не связанным с делом россиянина. Лашет неоднократно сообщал, что занимает такую же позицию.Глава партии напомнил, что Берлин и Москва давно сотрудничают в науке и в экономике, а поставки энергоресурсов из России продолжаются уже 50 лет и не останавливались "даже в самые жесткие времена холодной войны".Говоря о критике со стороны политиков и других государств, Лашет отметил, что по опыту работы в Европарламенте знает позиции Прибалтийских стран и Польши."Поэтому хорошо, что ФРГ в нескольких соглашениях дала гарантии (энергоснабжения. — Прим. ред.) Украине. Мы всегда обращали внимание на геополитический аспект", — пояснил он.Лашет также поддержал намерение канцлера Ангелы Меркель обсуждать "Северный поток — 2" с новой администрацией США, но подчеркнул, что "вопрос энергоснабжения Германии решает в конечном итоге сама Германия в европейском контексте".Европарламент на минувшей неделе принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран ЕС "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничения против России. За новые санкции высказались Франция, Чехия и Польша. На отказе от газопровода настаивают США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа. Вашингтон уже ввел ряд ограничений против проекта.По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, из общей протяженности двух ниток газопровода в 2460 километров достроить осталось 148 километров трубы.
https://ria.ru/20210124/fortuna-1594399336.html
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армин лашет, европарламент, северный поток — 2, алексей навальный, ангела меркель, германия, сша, в мире

Лидер правящей партии Германии высказался о судьбе "Северного потока — 2"

16:44 25.01.2021 (обновлено: 18:28 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. Новый председатель правящей партии Германии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что не собирается пересматривать позицию по "Северному потоку — 2".
Такое заявление он сделал на пресс-конференции на фоне продолжающегося давления США, а также призывов некоторых немецких политиков заморозить или отменить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального. Власти ФРГ заявляли, что считают этот проект экономическим и не связанным с делом россиянина. Лашет неоднократно сообщал, что занимает такую же позицию.

"Энергоснабжение Германии — это важный вопрос, на который нужно дать ответ. У американцев своя позиция, она давно ясна и не зависит от республиканцев или демократов. Но моя позиция четкая".

Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Армин Лашет
Глава партии напомнил, что Берлин и Москва давно сотрудничают в науке и в экономике, а поставки энергоресурсов из России продолжаются уже 50 лет и не останавливались "даже в самые жесткие времена холодной войны".
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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"Я считаю, что необходима четкая позиция — я уже называл дело Навального — в том, что касается наших ценностей. Но несмотря на это, нужно искать сферы, где можно сотрудничать. Парижское соглашение по защите климата без России будет иметь лишь половину своего эффекта, поэтому это одна из сфер, в которой мы должны сотрудничать друг с другом, чтобы находить хорошие решения", — добавил Лашет.

Говоря о критике со стороны политиков и других государств, Лашет отметил, что по опыту работы в Европарламенте знает позиции Прибалтийских стран и Польши.
"Поэтому хорошо, что ФРГ в нескольких соглашениях дала гарантии (энергоснабжения. — Прим. ред.) Украине. Мы всегда обращали внимание на геополитический аспект", — пояснил он.
Лашет также поддержал намерение канцлера Ангелы Меркель обсуждать "Северный поток — 2" с новой администрацией США, но подчеркнул, что "вопрос энергоснабжения Германии решает в конечном итоге сама Германия в европейском контексте".
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20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Европарламент на минувшей неделе принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран ЕС "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничения против России. За новые санкции высказались Франция, Чехия и Польша. На отказе от газопровода настаивают США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа. Вашингтон уже ввел ряд ограничений против проекта.
По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, из общей протяженности двух ниток газопровода в 2460 километров достроить осталось 148 километров трубы.
 
Армин ЛашетЕвропарламентСеверный поток — 2Алексей НавальныйАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
 
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