В Липецке завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейских
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении участника субботней несогласованной акции, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенный 25-летний молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Липецка, находясь на площади Соборной, причинил находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, мужчина был задержан при попытке скрыться.
"Следственным отделом по Советскому округу Липецка возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление. Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Как отмечает следствие, на допросе подозреваемый "раскаялся в содеянном и принес извинения стражам порядка". Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".