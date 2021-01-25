https://ria.ru/20210125/gaz-1594494218.html

В Липецке завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейских

В Липецке завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейских

Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении участника субботней несогласованной акции, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:43

2021-01-25T15:43

2021-01-25T15:43

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

липецк

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении участника субботней несогласованной акции, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, мужчина был задержан при попытке скрыться."Следственным отделом по Советскому округу Липецка возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление. Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.Как отмечает следствие, на допросе подозреваемый "раскаялся в содеянном и принес извинения стражам порядка". Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, липецк, происшествия