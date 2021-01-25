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В Липецке завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейских
В Липецке завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейских
Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении участника субботней несогласованной акции, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:43
2021-01-25T15:43
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
липецк
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении участника субботней несогласованной акции, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, мужчина был задержан при попытке скрыться."Следственным отделом по Советскому округу Липецка возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление. Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.Как отмечает следствие, на допросе подозреваемый "раскаялся в содеянном и принес извинения стражам порядка". Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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россия
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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, липецк, происшествия

В Липецке завели дело против мужчины, распылившего газ в полицейских

15:43 25.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении участника субботней несогласованной акции, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским, сообщает СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенный 25-летний молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Липецка, находясь на площади Соборной, причинил находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик", - говорится в сообщении.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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По данным следствия, мужчина был задержан при попытке скрыться.
"Следственным отделом по Советскому округу Липецка возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление. Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Как отмечает следствие, на допросе подозреваемый "раскаялся в содеянном и принес извинения стражам порядка". Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФЛипецкПроисшествия
 
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