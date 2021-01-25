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В Махачкале трое человек отравились угарным газом
В Махачкале трое человек отравились угарным газом
Трое человек, в том числе ребёнок, насмерть отравились угарным газом в Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:44
2021-01-25T11:44
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 янв – РИА Новости. Трое человек, в том числе ребёнок, насмерть отравились угарным газом в Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.В СК уточнили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия

В Махачкале трое человек отравились угарным газом

11:44 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 25 янв – РИА Новости. Трое человек, в том числе ребёнок, насмерть отравились угарным газом в Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.
"Тела были обнаружены сегодня рано утром. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении.
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В СК уточнили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МахачкалаПроисшествия
 
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