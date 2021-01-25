https://ria.ru/20210125/gaz-1594442638.html
В Махачкале трое человек отравились угарным газом
В Махачкале трое человек отравились угарным газом
Трое человек, в том числе ребёнок, насмерть отравились угарным газом в Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:44
2021-01-25T11:44
2021-01-25T11:44
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 янв – РИА Новости. Трое человек, в том числе ребёнок, насмерть отравились угарным газом в Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.В СК уточнили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/ugolovnoe-delo-1594317857.html
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следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия