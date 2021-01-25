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Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
Французский Институт Пастера заявил о решении прекратить разработку одной из своих вакцин от COVID-19 из-за ее недостаточной эффективности, говорится в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:10
2021-01-25T15:37
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Французский Институт Пастера заявил о решении прекратить разработку одной из своих вакцин от COVID-19 из-за ее недостаточной эффективности, говорится в коммюнике организации.Сообщается, что после первых испытаний вакцины на людях было установлено, что она хорошо переносится, но при этом было обнаружено, что "индуцированные иммунные ответы ниже, чем те, которые наблюдались у людей, выздоровевших после инфекции естественным путем, а также те, которые наблюдались при использовании разрешенных вакцин против COVID-19".Вместе с тем отмечается, что Институт Пастера продолжит разработку других вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний, и будет поддерживать активную научную мобилизацию для борьбы с эпидемией COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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в мире, коронавирус covid-19

Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19

15:10 25.01.2021 (обновлено: 15:37 25.01.2021)
 
© AP Photo / Michel SpinglerМужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция
Мужчина вешает плакат с информацией о тестировании на COVID-19 на арене Lille Zenith Arena в Лилле, Франция - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Французский Институт Пастера заявил о решении прекратить разработку одной из своих вакцин от COVID-19 из-за ее недостаточной эффективности, говорится в коммюнике организации.
"Решение не продолжать разработку вакцины-кандидата на основе вируса противокоревой вакцины было принято после рассмотрения промежуточных результатов, полученных в ходе испытаний фазы I, начатых с августа прошлого года", - отмечается в коммюнике института, опубликованном в понедельник.
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Сообщается, что после первых испытаний вакцины на людях было установлено, что она хорошо переносится, но при этом было обнаружено, что "индуцированные иммунные ответы ниже, чем те, которые наблюдались у людей, выздоровевших после инфекции естественным путем, а также те, которые наблюдались при использовании разрешенных вакцин против COVID-19".
Вместе с тем отмечается, что Институт Пастера продолжит разработку других вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний, и будет поддерживать активную научную мобилизацию для борьбы с эпидемией COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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