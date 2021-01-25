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Эксперт рассказал, что ждет Киев после отказа от российской энергосистемы
Эксперт рассказал, что ждет Киев после отказа от российской энергосистемы
Отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией приведет к росту тарифов на электроэнергию на Украине, платить за это решение придется конечным потребителям... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:53
2021-01-25T12:53
юрий витренко
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией приведет к росту тарифов на электроэнергию на Украине, платить за это решение придется конечным потребителям страны, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Выдвинутый на пост главы минэнерго Украины Юрий Витренко в пятницу назвал своей главной задачей срочное отсоединение от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключение к европейской, "где нормальная прозрачная цена".Как пояснил эксперт, в ЕС стоимость электроэнергии в среднем в пять раз выше, чем на Украине - более 20 евро за 100 кВт.ч, тогда как на Украине - 4,37 евро (125 гривен). Он добавил, что с нового года стоимость электроэнергии на Украине выросла до 169 гривен за 100 кВт.ч, но все равно ниже европейских цен в несколько раз."Несмотря на техническую возможность, в практическом плане это затратное мероприятие без явного смысла. Это скорее, политическое решение, а не экономическое. И платить за данное решение придется конечным потребителям. Покупка российского газа у европейских поставщиков, а не напрямую, и, аналогично, покупка электроэнергии, произведенной из российского газа, у европейских поставщиков не изменяет того факта, что газ будет у России куплен", - отметил Тузов.
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юрий витренко, белоруссия, украина, в мире

Эксперт рассказал, что ждет Киев после отказа от российской энергосистемы

12:53 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму.
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму. - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией приведет к росту тарифов на электроэнергию на Украине, платить за это решение придется конечным потребителям страны, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Выдвинутый на пост главы минэнерго Украины Юрий Витренко в пятницу назвал своей главной задачей срочное отсоединение от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключение к европейской, "где нормальная прозрачная цена".
"Технически это возможно - Украина может перестать потреблять электроэнергию, произведенную в России, а также экспортировать излишки. Система, построенная во времена СССР, позволяет максимально эффективно использовать энергию, произведенную в соседних государствах, а также сглаживать пики потребления и его снижения. Отказ от этой системы и подключение к европейской системе электропотребления однозначно приведет к росту тарифов", - сказал Тузов.
Как пояснил эксперт, в ЕС стоимость электроэнергии в среднем в пять раз выше, чем на Украине - более 20 евро за 100 кВт.ч, тогда как на Украине - 4,37 евро (125 гривен). Он добавил, что с нового года стоимость электроэнергии на Украине выросла до 169 гривен за 100 кВт.ч, но все равно ниже европейских цен в несколько раз.
"Несмотря на техническую возможность, в практическом плане это затратное мероприятие без явного смысла. Это скорее, политическое решение, а не экономическое. И платить за данное решение придется конечным потребителям. Покупка российского газа у европейских поставщиков, а не напрямую, и, аналогично, покупка электроэнергии, произведенной из российского газа, у европейских поставщиков не изменяет того факта, что газ будет у России куплен", - отметил Тузов.
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13 января, 18:22Сказано в эфире
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