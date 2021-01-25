https://ria.ru/20210125/energosistema-1594456954.html

Эксперт рассказал, что ждет Киев после отказа от российской энергосистемы

Эксперт рассказал, что ждет Киев после отказа от российской энергосистемы

Отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией приведет к росту тарифов на электроэнергию на Украине, платить за это решение придется конечным потребителям... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:53

2021-01-25T12:53

2021-01-25T12:53

юрий витренко

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155166/89/1551668941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f85815cc0ae9f1e1a9e33541d683df3b.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией приведет к росту тарифов на электроэнергию на Украине, платить за это решение придется конечным потребителям страны, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Выдвинутый на пост главы минэнерго Украины Юрий Витренко в пятницу назвал своей главной задачей срочное отсоединение от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключение к европейской, "где нормальная прозрачная цена".Как пояснил эксперт, в ЕС стоимость электроэнергии в среднем в пять раз выше, чем на Украине - более 20 евро за 100 кВт.ч, тогда как на Украине - 4,37 евро (125 гривен). Он добавил, что с нового года стоимость электроэнергии на Украине выросла до 169 гривен за 100 кВт.ч, но все равно ниже европейских цен в несколько раз."Несмотря на техническую возможность, в практическом плане это затратное мероприятие без явного смысла. Это скорее, политическое решение, а не экономическое. И платить за данное решение придется конечным потребителям. Покупка российского газа у европейских поставщиков, а не напрямую, и, аналогично, покупка электроэнергии, произведенной из российского газа, у европейских поставщиков не изменяет того факта, что газ будет у России куплен", - отметил Тузов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/gaz-1592911382.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий витренко, белоруссия, украина, в мире