https://ria.ru/20210125/elka-1594454329.html

"Я была страшной подружкой": певица Елка рассказала о своих комплексах

"Я была страшной подружкой": певица Елка рассказала о своих комплексах

Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) в недавнем выпуске YouTube-канала "Георгий за кадром" рассказала, из-за каких комплексов сильнее всего переживала. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:43

2021-01-25T14:43

2021-01-25T14:43

комплексы

знаменитости

звезды

шоубиз

елка (елизавета иванцив)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) в недавнем выпуске YouTube-канала "Георгий за кадром" рассказала, из-за каких комплексов сильнее всего переживала. По словам исполнительницы, она была полной. "Я вообще была страшной подружкой", — добавила она. С годами ей удалось перебороть неуверенность в себе и преобразиться. Сейчас певица гордо заявляет, что "красивая" и "сексуальная".Она также призналась, что в свои 38 лет ощущает себя на 30. "Реальная цифра звучит очень устрашающе и обременяюще, особенно в нашем обществе. Ведь считается, если в 38 у тебя чего-то там нет, что должно быть в жизни каждой женщины, то все начинают нагнетать", — пояснила певица. Исполнительница хитов "Около тебя", "Прованс" и многих других также сказала, что ей не нравится "процесс старения", поэтому, по возможности, "постарается отложить" его с помощью косметологов.

https://ria.ru/20200707/1574010521.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комплексы, знаменитости, звезды, елка (елизавета иванцив)