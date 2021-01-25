https://ria.ru/20210125/elka-1594454329.html
"Я была страшной подружкой": певица Елка рассказала о своих комплексах
"Я была страшной подружкой": певица Елка рассказала о своих комплексах
Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) в недавнем выпуске YouTube-канала "Георгий за кадром" рассказала, из-за каких комплексов сильнее всего переживала. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:43
2021-01-25T14:43
2021-01-25T14:43
комплексы
знаменитости
звезды
шоубиз
елка (елизавета иванцив)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) в недавнем выпуске YouTube-канала "Георгий за кадром" рассказала, из-за каких комплексов сильнее всего переживала. По словам исполнительницы, она была полной. "Я вообще была страшной подружкой", — добавила она. С годами ей удалось перебороть неуверенность в себе и преобразиться. Сейчас певица гордо заявляет, что "красивая" и "сексуальная".Она также призналась, что в свои 38 лет ощущает себя на 30. "Реальная цифра звучит очень устрашающе и обременяюще, особенно в нашем обществе. Ведь считается, если в 38 у тебя чего-то там нет, что должно быть в жизни каждой женщины, то все начинают нагнетать", — пояснила певица. Исполнительница хитов "Около тебя", "Прованс" и многих других также сказала, что ей не нравится "процесс старения", поэтому, по возможности, "постарается отложить" его с помощью косметологов.
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комплексы, знаменитости, звезды, елка (елизавета иванцив)
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) в недавнем выпуске YouTube-канала "Георгий за кадром" рассказала
, из-за каких комплексов сильнее всего переживала.
По словам исполнительницы, она была полной. "Я вообще была страшной подружкой", — добавила она. С годами ей удалось перебороть неуверенность в себе и преобразиться. Сейчас певица гордо заявляет, что "красивая" и "сексуальная".
"Сексуальность — это энергия. Это вообще не про внешность", — считает Елка.
Она также призналась, что в свои 38 лет ощущает себя на 30. "Реальная цифра звучит очень устрашающе и обременяюще, особенно в нашем обществе. Ведь считается, если в 38 у тебя чего-то там нет, что должно быть в жизни каждой женщины, то все начинают нагнетать", — пояснила певица.
Исполнительница хитов "Около тебя", "Прованс" и многих других также сказала, что ей не нравится "процесс старения", поэтому, по возможности, "постарается отложить" его с помощью косметологов.