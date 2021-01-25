https://ria.ru/20210125/elektromobil-1594500849.html

Японцы пообещали электромобиль за 220 тысяч рублей

Японцы пообещали электромобиль за 220 тысяч рублей

В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнет лавинообразно расти. Об этом сообщает Nikei со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:15

2021-01-25T16:15

2021-01-25T16:15

наука

tesla motors

авто

китай

технологии

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнет лавинообразно расти. Об этом сообщает Nikei со ссылкой на Сигенобу Нагамори, председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec.Нагамори привел в пример китайский электромобиль Wuling, который удалось удешевить производителю до 4 300 долларов (324 000 рублей по текущему курсу). В Китае этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla Model 3.В ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов (около 220 000 рублей). Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.

https://ria.ru/20201211/elektromobil-1588741038.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tesla motors, авто, китай, технологии