https://ria.ru/20210125/dvorets-1594512694.html

Володин прокомментировал публикации о "дворце Путина"

Володин прокомментировал публикации о "дворце Путина"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в правдоподобности сведений, представленных в "расследовании" Алексея Навального о якобы "дворце Владимира... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:04

2021-01-25T17:04

2021-01-25T17:43

алексей навальный

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в правдоподобности сведений, представленных в "расследовании" Алексея Навального о якобы "дворце Владимира Путина" в Геленджике: нужно верить президенту, а не фейкам.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам."Я давно говорю, что президент - это институт, и его пытаются дискредитировать. Удастся разрушить институт президентства - ничем его не заменишь, дальше пойдёт разрушение страны. И это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", - добавил Володин.

https://ria.ru/20210125/putin-1594485460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика