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Володин прокомментировал публикации о "дворце Путина"
Володин прокомментировал публикации о "дворце Путина"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в правдоподобности сведений, представленных в "расследовании" Алексея Навального о якобы "дворце Владимира... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:04
2021-01-25T17:43
алексей навальный
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в правдоподобности сведений, представленных в "расследовании" Алексея Навального о якобы "дворце Владимира Путина" в Геленджике: нужно верить президенту, а не фейкам.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам."Я давно говорю, что президент - это институт, и его пытаются дискредитировать. Удастся разрушить институт президентства - ничем его не заменишь, дальше пойдёт разрушение страны. И это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", - добавил Володин.
https://ria.ru/20210125/putin-1594485460.html
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алексей навальный, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика

Володин прокомментировал публикации о "дворце Путина"

17:04 25.01.2021 (обновлено: 17:43 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в правдоподобности сведений, представленных в "расследовании" Алексея Навального о якобы "дворце Владимира Путина" в Геленджике: нужно верить президенту, а не фейкам.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам", - сказал Володин журналистам.

"Я давно говорю, что президент - это институт, и его пытаются дискредитировать. Удастся разрушить институт президентства - ничем его не заменишь, дальше пойдёт разрушение страны. И это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", - добавил Володин.
Скучно, девочки: Путин о ролике про дворец - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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