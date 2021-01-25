Володин прокомментировал публикации о "дворце Путина"
17:04 25.01.2021 (обновлено: 17:43 25.01.2021)
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в правдоподобности сведений, представленных в "расследовании" Алексея Навального о якобы "дворце Владимира Путина" в Геленджике: нужно верить президенту, а не фейкам.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам", - сказал Володин журналистам.
"Я давно говорю, что президент - это институт, и его пытаются дискредитировать. Удастся разрушить институт президентства - ничем его не заменишь, дальше пойдёт разрушение страны. И это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", - добавил Володин.