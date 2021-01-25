Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594439919.html
Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем
Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:31
2021-01-25T11:31
культура
музыка
новости культуры
вячеслав добрынин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594439184_0:82:2650:1573_1920x0_80_0_0_6aab5cb15a18cd13a1cdebaa3a0a6add.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что произведения Добрынина прочно вошли в репертуар многих артистов и стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.Добрынин в 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили) стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. Всего он написал около тысячи песен. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Добрынину "золотой диск".Добрынин – народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.
https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594438782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594439184_118:0:2563:1834_1920x0_80_0_0_9b2ecbdf69d918b50c181f1b43bd7c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, вячеслав добрынин

Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем

11:31 25.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Вячеслав Добрынин
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Вячеслав Григорьевич! Примите поздравления с 75-летием. Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора – автора замечательных, талантливых произведений", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что произведения Добрынина прочно вошли в репертуар многих артистов и стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.
Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
Добрынин в 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили) стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. Всего он написал около тысячи песен. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Добрынину "золотой диск".
Добрынин – народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
11:22Культура
Мишустин отметил вклад Добрынина в отечественное эстрадное искусство
 
КультураМузыкаНовости культурыВячеслав Добрынин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря украинского МИДа воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
14:30Путин назвал преимущества ЕГЭ
14:30Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков
14:28Германия назвала свою позицию по "Северному потоку — 2" неизменной
Лента новостейМолния