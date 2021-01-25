https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594439919.html

Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем

Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:31

2021-01-25T11:31

2021-01-25T11:31

культура

музыка

новости культуры

вячеслав добрынин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594439184_0:82:2650:1573_1920x0_80_0_0_6aab5cb15a18cd13a1cdebaa3a0a6add.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что произведения Добрынина прочно вошли в репертуар многих артистов и стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.Добрынин в 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили) стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. Всего он написал около тысячи песен. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Добрынину "золотой диск".Добрынин – народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.

https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594438782.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, вячеслав добрынин