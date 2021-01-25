https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594439919.html
Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем
Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:31
2021-01-25T11:31
2021-01-25T11:31
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что произведения Добрынина прочно вошли в репертуар многих артистов и стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.Добрынин в 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили) стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. Всего он написал около тысячи песен. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Добрынину "золотой диск".Добрынин – народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.
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музыка, новости культуры, вячеслав добрынин
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Вячеслава Добрынина с юбилеем и отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как яркого композитора, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Вячеслав Григорьевич! Примите поздравления с 75-летием. Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора – автора замечательных, талантливых произведений", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что произведения Добрынина прочно вошли в репертуар многих артистов и стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.
Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
Добрынин в 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили) стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. Всего он написал около тысячи песен. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Добрынину "золотой диск".
Добрынин – народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.