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Правительство утвердило план мероприятий по Десятилетию детства
Правительство утвердило план мероприятий по Десятилетию детства
Правительство РФ утвердило план мероприятий по "Десятилетию детства" на ближайшие 7 лет, также будет продолжен курс на поддержку родителей и опекунов, в том... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:53
2021-01-25T12:56
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по "Десятилетию детства" на ближайшие 7 лет, также будет продолжен курс на поддержку родителей и опекунов, в том числе в сфере обеспечения жильем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ владимир Путин в конце мая 2017 года подписал указ, в котором постановил объявить 2018-2027 годы в России Десятилетием детства."Начался четвертый год десятилетия детства, которое проводится по инициативе президента. Утвержден план мероприятий в рамках Десятилетия детства на ближайшие семь лет. Всего их около 130. Они охватывают все вопросы, которые касаются наших маленьких граждан: начиная от их здоровья и заканчивая безопасностью. Продолжим поддерживать родителей и опекунов, расширять существующие меры, чтобы больше семей могли улучшить свое материальное положение и жилищные условия", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он также отметил, что кабмин будет совершенствовать систему оказания медпомощи детям, питания школьников, повышать доступность образования, уделять внимание детям с ограничениями по здоровью и тем, кто остался без попечения родителей."В каждом регионе должны быть комфортные школы, детские сады, возможности для занятия творчеством, спортом, посещения секций, кружков", - добавил Мишустин.По его словам, также в России будет усовершенствована система опеки и попечительства и автоматизирован учет нуждающихся в жилье, расширены формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

Правительство утвердило план мероприятий по Десятилетию детства

12:53 25.01.2021 (обновлено: 12:56 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с руководством аппарата правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с руководством аппарата правительства - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по "Десятилетию детства" на ближайшие 7 лет, также будет продолжен курс на поддержку родителей и опекунов, в том числе в сфере обеспечения жильем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ владимир Путин в конце мая 2017 года подписал указ, в котором постановил объявить 2018-2027 годы в России Десятилетием детства.
"Начался четвертый год десятилетия детства, которое проводится по инициативе президента. Утвержден план мероприятий в рамках Десятилетия детства на ближайшие семь лет. Всего их около 130. Они охватывают все вопросы, которые касаются наших маленьких граждан: начиная от их здоровья и заканчивая безопасностью. Продолжим поддерживать родителей и опекунов, расширять существующие меры, чтобы больше семей могли улучшить свое материальное положение и жилищные условия", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он также отметил, что кабмин будет совершенствовать систему оказания медпомощи детям, питания школьников, повышать доступность образования, уделять внимание детям с ограничениями по здоровью и тем, кто остался без попечения родителей.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
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Правительство утвердило критерии оценки достижений Десятилетия детства
"В каждом регионе должны быть комфортные школы, детские сады, возможности для занятия творчеством, спортом, посещения секций, кружков", - добавил Мишустин.
По его словам, также в России будет усовершенствована система опеки и попечительства и автоматизирован учет нуждающихся в жилье, расширены формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.
"Предстоит большая работа, требующая слаженных и скоординированных действий министерств и ведомств всех уровней власти, участия общественных организаций, и, конечно, родителей", - добавил премьер.
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
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