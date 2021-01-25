https://ria.ru/20210125/detstvo-1594456868.html

Правительство утвердило план мероприятий по Десятилетию детства

Правительство утвердило план мероприятий по Десятилетию детства

Правительство РФ утвердило план мероприятий по "Десятилетию детства" на ближайшие 7 лет, также будет продолжен курс на поддержку родителей и опекунов, в том... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:53

2021-01-25T12:53

2021-01-25T12:56

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по "Десятилетию детства" на ближайшие 7 лет, также будет продолжен курс на поддержку родителей и опекунов, в том числе в сфере обеспечения жильем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ владимир Путин в конце мая 2017 года подписал указ, в котором постановил объявить 2018-2027 годы в России Десятилетием детства."Начался четвертый год десятилетия детства, которое проводится по инициативе президента. Утвержден план мероприятий в рамках Десятилетия детства на ближайшие семь лет. Всего их около 130. Они охватывают все вопросы, которые касаются наших маленьких граждан: начиная от их здоровья и заканчивая безопасностью. Продолжим поддерживать родителей и опекунов, расширять существующие меры, чтобы больше семей могли улучшить свое материальное положение и жилищные условия", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он также отметил, что кабмин будет совершенствовать систему оказания медпомощи детям, питания школьников, повышать доступность образования, уделять внимание детям с ограничениями по здоровью и тем, кто остался без попечения родителей."В каждом регионе должны быть комфортные школы, детские сады, возможности для занятия творчеством, спортом, посещения секций, кружков", - добавил Мишустин.По его словам, также в России будет усовершенствована система опеки и попечительства и автоматизирован учет нуждающихся в жилье, расширены формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

https://ria.ru/20191113/1560890419.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество