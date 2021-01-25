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Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Быкова
Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Быкова
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому вменяется организация двойного убийства,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:52
2021-01-25T18:03
красноярский алюминиевый завод
красноярский край
задержание анатолия быкова
анатолий быков
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому вменяется организация двойного убийства, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ."Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)", - говорится в сообщении.Обвинение базируется на УК РСФСР, так как на момент преступлений именно он действовал в России. Материалы в ближайшее время направят для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска.По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 годам условно.
https://ria.ru/20210122/sud-1594114566.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/bykov-1591512838.html
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красноярский алюминиевый завод, красноярский край, задержание анатолия быкова, анатолий быков, генеральная прокуратура рф, происшествия

Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Быкова

17:52 25.01.2021 (обновлено: 18:03 25.01.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому вменяется организация двойного убийства, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ.
"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)", - говорится в сообщении.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 10:23
Защита ходатайствует о рассмотрении дела Быкова судом присяжных
Обвинение базируется на УК РСФСР, так как на момент преступлений именно он действовал в России. Материалы в ближайшее время направят для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска.
По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.
Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.
Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.
Бизнесмен Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 09:55
Следователи проводят обыски в резиденции бизнесмена Быкова
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 годам условно.
 
Красноярский алюминиевый заводКрасноярский крайЗадержание Анатолия БыковаАнатолий БыковГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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