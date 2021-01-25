https://ria.ru/20210125/bykov-1594522039.html

Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Быкова

Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Быкова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому вменяется организация двойного убийства,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:52

2021-01-25T17:52

2021-01-25T18:03

красноярский алюминиевый завод

красноярский край

задержание анатолия быкова

анатолий быков

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому вменяется организация двойного убийства, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ."Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)", - говорится в сообщении.Обвинение базируется на УК РСФСР, так как на момент преступлений именно он действовал в России. Материалы в ближайшее время направят для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска.По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 годам условно.

https://ria.ru/20210122/sud-1594114566.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/bykov-1591512838.html

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский алюминиевый завод, красноярский край, задержание анатолия быкова, анатолий быков, генеральная прокуратура рф, происшествия