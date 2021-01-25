Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Быкова
17:52 25.01.2021 (обновлено: 18:03 25.01.2021)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому вменяется организация двойного убийства, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ.
"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)", - говорится в сообщении.
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Обвинение базируется на УК РСФСР, так как на момент преступлений именно он действовал в России. Материалы в ближайшее время направят для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска.
По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.
Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.
Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.
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Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 годам условно.