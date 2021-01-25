https://ria.ru/20210125/bespilotniki-1594500293.html
Европейцы рассказали, как относятся к беспилотному транспорту
Европейцы рассказали, как относятся к беспилотному транспорту
Примерно 76 процентов жителей Евросоюза признались, что им было бы некомфортно ехать в беспилотном транспорте, без человека-водителя, сообщает "ЕвроПульс" со... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:49
2021-01-25T18:49
2021-01-25T18:49
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Примерно 76 процентов жителей Евросоюза признались, что им было бы некомфортно ехать в беспилотном транспорте, без человека-водителя, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на опрос, проведенный Евробарометром.В исследовании приняли участие больше 27,5 тысяч европейцев. Более половины респондентов – 54 процента – не хотели бы доверять беспилотникам даже вещи. 61 процент опрошенных беспокоились бы о своей безопасности во время поездки, если бы оператор только удаленно сможет вмешаться в управление. Если же за рулем находился бы водитель, пусть даже только для "экстренных случаев", всего 28 процентов европейцев чувствовали бы себя неуверенно.Всего половина респондентов выступили за то, чтобы на их дорогах появились полностью автоматизированные машины – как частные автомобили, так и транспорт. 46 процентов считают, что это хорошая идея, еще 47 процентов не хотели бы делить проезжую часть с роботами. Остальные семь процентов затруднились с ответом.
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транспорт, туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, европа
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Примерно 76 процентов жителей Евросоюза признались, что им было бы некомфортно ехать в беспилотном транспорте, без человека-водителя, сообщает
"ЕвроПульс" со ссылкой на опрос, проведенный Евробарометром.
В исследовании приняли участие больше 27,5 тысяч европейцев. Более половины респондентов – 54 процента – не хотели бы доверять беспилотникам даже вещи. 61 процент опрошенных беспокоились бы о своей безопасности во время поездки, если бы оператор только удаленно сможет вмешаться в управление.
Если же за рулем находился бы водитель, пусть даже только для "экстренных случаев", всего 28 процентов европейцев чувствовали бы себя неуверенно.
Всего половина респондентов выступили за то, чтобы на их дорогах появились полностью автоматизированные машины – как частные автомобили, так и транспорт. 46 процентов считают, что это хорошая идея, еще 47 процентов не хотели бы делить проезжую часть с роботами. Остальные семь процентов затруднились с ответом.