https://ria.ru/20210125/beremennost-1594527284.html

Сколько длится беременность: признаки, сроки и этапы развития плода

Сколько длится беременность: признаки, сроки и этапы развития плода

Беременность - это период, когда происходит формирование и развитие плода в организме матери. О признаках и продолжительности - в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:38

2021-01-25T18:38

2021-01-25T18:38

женщины

беременность

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беременность - это период, когда происходит формирование и развитие плода в организме матери. О признаках и продолжительности - в материале РИА Новости.Признаки беременностиПосле зачатия в организме женщины происходят анатомические, физиологические и гормональные изменения. Существует ряд сигналов, которые могут свидетельствовать о беременности. Среди предположительных признаков можно выделить: - рвоту и тошноту;- сонливость; - отвращение к определенным запахам;- частую смену настроения;- плаксивость; - головокружение. Также женщина может столкнуться с учащенным мочеиспусканием, увеличением молочных желез. Наиболее явным показателем является прекращение менструации. Чаще всего для определения беременности используются аптечные тесты. Они хоть и достоверны, но не дают полную информацию.“Тест на беременность относится к вероятным признакам, - добавила Светлана Иванова. - Он может сказать, что пациентка беременна, но, в то же время, не покажет это маточная или внематочная беременность. Определить это можно только ультразвуковым исследованием”.Сколько недель длится беременность у женщиныЭксперт ответила на вопрос о норме беременности в неделях. По ее словам, беременность длится 40 недель, то есть десять акушерских месяцев или девять календарных.Эмбриональный периодС момента оплодотворения эмбриональный период длится до десятой недели акушерского срока. В это время начинается формирование и развитие плода в организме матери. В частности, у эмбриона образуются сначала зародышевые листки, затем ткани, органы и плацента. В этот период плод увеличивается до трех сантиметров, однако он еще не напоминает младенца, а лишь со временем приобретает соответствующие черты. Фетальный периодФетальный период длится начиная с 11 недели акушерского срока и заканчивается родами. В это время происходит активный рост плода, изменяются его пропорции, начинают развиваться все системы органов. Кроме этого, плод начинает шевелиться в утробе. Физиологические изменения системы мать — плодС момента наступления беременности формируются две тесно взаимосвязанные между собой системы. Во-первых, материнская, которая обеспечивает плод всем необходимым, и, во-вторых, функциональная система плода. В организме матери происходят существенные изменения. Во время беременности женщине необходимо получать витамины, так как увеличивается потребность в них. Поэтому организму требуется в полтора раза больше цинка, йода, витаминов В6 и В12. Недобор витаминов может повлиять на длительность беременности.

https://ria.ru/20201230/beremennost-1591580196.html

https://ria.ru/20200703/1573821784.html

https://ria.ru/20210119/roddom-1593740968.html

https://ria.ru/20200926/chetvernya-1577781613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женщины, беременность, здоровье - общество