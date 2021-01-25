Сколько длится беременность: признаки, сроки и этапы развития плода
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беременность - это период, когда происходит формирование и развитие плода в организме матери. О признаках и продолжительности - в материале РИА Новости.
Признаки беременности
После зачатия в организме женщины происходят анатомические, физиологические и гормональные изменения. Существует ряд сигналов, которые могут свидетельствовать о беременности. Среди предположительных признаков можно выделить:
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- рвоту и тошноту;
- сонливость;
- отвращение к определенным запахам;
- частую смену настроения;
- плаксивость;
- головокружение.
Также женщина может столкнуться с учащенным мочеиспусканием, увеличением молочных желез. Наиболее явным показателем является прекращение менструации.
“К вероятным признакам относят увеличение матки, - рассказала РИА Новости Светлана Иванова, преподаватель акушерства и гинекологии высшей категории. - Когда врач осматривает пациентку, он может увидеть синюшность влагалищной шейки матки и самого влагалища. В целом изменяется размер матки, форма и консистенция”.
Чаще всего для определения беременности используются аптечные тесты. Они хоть и достоверны, но не дают полную информацию.
“Тест на беременность относится к вероятным признакам, - добавила Светлана Иванова. - Он может сказать, что пациентка беременна, но, в то же время, не покажет это маточная или внематочная беременность. Определить это можно только ультразвуковым исследованием”.
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Сколько недель длится беременность у женщины
Эксперт ответила на вопрос о норме беременности в неделях. По ее словам, беременность длится 40 недель, то есть десять акушерских месяцев или девять календарных.
“В целом ее срок - 280 дней, если вести отсчет от первого дня последней менструации, - добавила Светлана Иванова. - Считается, что своевременные роды происходят с 37-й недели до 42-й. Роды до 37 недель считаются преждевременными, после 42-й недели - запоздалыми. И то, и другое - отклонения от нормы”.
Эмбриональный период
С момента оплодотворения эмбриональный период длится до десятой недели акушерского срока. В это время начинается формирование и развитие плода в организме матери. В частности, у эмбриона образуются сначала зародышевые листки, затем ткани, органы и плацента. В этот период плод увеличивается до трех сантиметров, однако он еще не напоминает младенца, а лишь со временем приобретает соответствующие черты.
Фетальный период
Фетальный период длится начиная с 11 недели акушерского срока и заканчивается родами. В это время происходит активный рост плода, изменяются его пропорции, начинают развиваться все системы органов. Кроме этого, плод начинает шевелиться в утробе.
Физиологические изменения системы мать — плод
С момента наступления беременности формируются две тесно взаимосвязанные между собой системы. Во-первых, материнская, которая обеспечивает плод всем необходимым, и, во-вторых, функциональная система плода. В организме матери происходят существенные изменения.
“Увеличивается уровень прогестерона - главного гормона, отвечающего за вынашивание, при этом эстроген снижается, - поясняет эксперт. - Они отвечают за тонус матки. Если гормонов будет слишком много, может произойти выкидыш. В период беременности сердце, а также почки, работают с повышенной нагрузкой. Они выводят мочу матери и плода. Щитовидная и паращитовидная железы увеличиваются в размерах, нарушается выработка кальция, поэтому у беременных часто возникают ломкость ногтей, выпадение волос, могут крошиться зубы. Из-за этого необходимо регулярно проверяться у стоматолога на наличие кариеса. Это источник инфекции, который может привести к инфицированию плода”.
Во время беременности женщине необходимо получать витамины, так как увеличивается потребность в них. Поэтому организму требуется в полтора раза больше цинка, йода, витаминов В6 и В12. Недобор витаминов может повлиять на длительность беременности.
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