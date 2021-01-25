https://ria.ru/20210125/beremennost-1594405262.html

Минздрав дал советы по беременности для переболевших COVID-19 женщин

Минздрав дал советы по беременности для переболевших COVID-19 женщин

Женщинам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендуется планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления, следует из... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T00:25

2021-01-25T00:25

2021-01-25T00:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

беременность

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Женщинам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендуется планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.При этом в настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19, отмечается в документе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/smertnost-1594344166.html

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2021

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