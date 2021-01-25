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МСП Банк снижает ставки по кредитам до 7% годовых
МСП Банк снижает ставки по кредитам до 7% годовых
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства до 7% годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:08
2021-01-25T15:08
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства до 7% годовых, сообщает пресс-служба банка.Ставка снижена в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитования субъектов МСП, в том числе в социально-значимых и приоритетных отраслях экономики.Льготные ставки будут действовать в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития. В частности, малые и средние компании не должны иметь задолженностей по налогам и зарплате и просроченных платежей по другим кредитам. Заявку на кредит можно подать дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru) с помощью электронной подписи.В кредитной линейке МСП Банка есть специальные кредитные продукты для резидентов ДФО и СКФО, моногородов, высокотехнологичных стартапов и "газелей", а также молодежного и женского предпринимательства. Со списком приоритетных отраслей можно познакомиться на сайте банка, напоминают в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ внесло изменения в "программу 1764", согласно которым конечная ставка кредитования для субъектов МСП не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. Таким образом, с учетом нынешней ставки Банка России (4,25%) предельная ставка по кредиту составляет 7% годовых. До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.
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мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк снижает ставки по кредитам до 7% годовых

15:08 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства до 7% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Ставка снижена в рамках программы Минэкономразвития по субсидированию кредитования субъектов МСП, в том числе в социально-значимых и приоритетных отраслях экономики.
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Льготные ставки будут действовать в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития. В частности, малые и средние компании не должны иметь задолженностей по налогам и зарплате и просроченных платежей по другим кредитам. Заявку на кредит можно подать дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru) с помощью электронной подписи.
В кредитной линейке МСП Банка есть специальные кредитные продукты для резидентов ДФО и СКФО, моногородов, высокотехнологичных стартапов и "газелей", а также молодежного и женского предпринимательства. Со списком приоритетных отраслей можно познакомиться на сайте банка, напоминают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ внесло изменения в "программу 1764", согласно которым конечная ставка кредитования для субъектов МСП не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. Таким образом, с учетом нынешней ставки Банка России (4,25%) предельная ставка по кредиту составляет 7% годовых. До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.
 
МСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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