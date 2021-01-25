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Путин поручил ускорить принятие законопроекта об автономии вузов
Путин поручил ускорить принятие законопроекта об автономии вузов
Президент России Владимир Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:21
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета.
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навигатор абитуриента, владимир путин, политика

Путин поручил ускорить принятие законопроекта об автономии вузов

14:21 25.01.2021 (обновлено: 14:58 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета.
"В конце прошлого года в Государственную Думу внесен проект федерального закона, который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ. Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждете таких решений. Эти положения должны вступить в силу не позднее лета. прошу Федеральное Собрание ускорить работу над этим законопроектом", - сказал Путин на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.
 
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