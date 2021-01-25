Путин поручил ускорить принятие законопроекта об автономии вузов

"В конце прошлого года в Государственную Думу внесен проект федерального закона, который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ. Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждете таких решений. Эти положения должны вступить в силу не позднее лета. прошу Федеральное Собрание ускорить работу над этим законопроектом", - сказал Путин на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.