Путин поручил ускорить принятие законопроекта об автономии вузов
14:21 25.01.2021 (обновлено: 14:58 25.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета.
"В конце прошлого года в Государственную Думу внесен проект федерального закона, который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ. Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждете таких решений. Эти положения должны вступить в силу не позднее лета. прошу Федеральное Собрание ускорить работу над этим законопроектом", - сказал Путин на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.