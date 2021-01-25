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Власти Москвы пока не планируют установку экологических знаков для авто
Власти Москвы пока не планируют установку экологических знаков для авто
В Москве пока не планируют устанавливать знаки, запрещающие передвижение в столице транспорта с двигателем низкого экологического класса, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:45
2021-01-25T14:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
автомобили
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Москве пока не планируют устанавливать знаки, запрещающие передвижение в столице транспорта с двигателем низкого экологического класса, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник.В 2019 году Минтранс по поручению правительства РФ подготовил законопроект по введению в Москве и Петербурге зон, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса. Для реализации проекта планировалось ввести новый штраф для водителей, проезжающих в экологически чистые зоны. При этом, по мнению автоэкспертов, в России в принципе автомобили не соответствуют экологическим стандартам, поэтому штраф за въезд в экологическую зону в Москве и Санкт-Петербурге на практике может не применяться еще несколько лет.При этом заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова сообщила, что в начале 2020 года порядка 65% автомобилей в Москве имели высокий класс экологичности двигателя."Установка таких знаков пока не планируется", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, планируется ли установка экологических знаков в Москве.
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автомобили, москва

Власти Москвы пока не планируют установку экологических знаков для авто

10:45 25.01.2021 (обновлено: 14:18 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Москве пока не планируют устанавливать знаки, запрещающие передвижение в столице транспорта с двигателем низкого экологического класса, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник.
В 2019 году Минтранс по поручению правительства РФ подготовил законопроект по введению в Москве и Петербурге зон, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса. Для реализации проекта планировалось ввести новый штраф для водителей, проезжающих в экологически чистые зоны. При этом, по мнению автоэкспертов, в России в принципе автомобили не соответствуют экологическим стандартам, поэтому штраф за въезд в экологическую зону в Москве и Санкт-Петербурге на практике может не применяться еще несколько лет.
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При этом заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова сообщила, что в начале 2020 года порядка 65% автомобилей в Москве имели высокий класс экологичности двигателя.
"Установка таких знаков пока не планируется", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, планируется ли установка экологических знаков в Москве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАвтомобилиМосква
 
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