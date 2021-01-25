https://ria.ru/20210125/avtomobili-1594474379.html

Власти Москвы пока не планируют установку экологических знаков для авто

Власти Москвы пока не планируют установку экологических знаков для авто

В Москве пока не планируют устанавливать знаки, запрещающие передвижение в столице транспорта с двигателем низкого экологического класса, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:45

2021-01-25T10:45

2021-01-25T14:18

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автомобили

москва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Москве пока не планируют устанавливать знаки, запрещающие передвижение в столице транспорта с двигателем низкого экологического класса, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник.В 2019 году Минтранс по поручению правительства РФ подготовил законопроект по введению в Москве и Петербурге зон, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса. Для реализации проекта планировалось ввести новый штраф для водителей, проезжающих в экологически чистые зоны. При этом, по мнению автоэкспертов, в России в принципе автомобили не соответствуют экологическим стандартам, поэтому штраф за въезд в экологическую зону в Москве и Санкт-Петербурге на практике может не применяться еще несколько лет.При этом заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова сообщила, что в начале 2020 года порядка 65% автомобилей в Москве имели высокий класс экологичности двигателя."Установка таких знаков пока не планируется", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, планируется ли установка экологических знаков в Москве.

https://realty.ria.ru/20210125/desna-1594422478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобили, москва