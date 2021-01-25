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Автоинспекторы помогли семье из Омской области после поломки автомобиля
Автоинспекторы помогли семье из Омской области после поломки автомобиля
Инспекторы ГИБДД помогли семье с ребёнком, у которых сломался автомобиль на междугородней трассе в Омской области в сильный мороз, сообщается на сайте УМВД по... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T22:25
2021-01-25T22:25
хорошие новости
россия
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД помогли семье с ребёнком, у которых сломался автомобиль на междугородней трассе в Омской области в сильный мороз, сообщается на сайте УМВД по Омской области.По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в воскресенье 24 января в 6.35 по местному времени (3.35 мск) инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области, ехавшие в подразделение после окончания рабочей смены, заметили медленно ехавшую иномарку KIA Sorrento с включенными аварийными огнями. Автомобиль двигался в районе 126-го километра дороги между районным центром Кормиловка и городом Калачинском в Омской области.Семья ехала в Омск, в салоне автомобиля был ребенок. Автоинспекторы пересадили женщину и её сына в патрульный автомобиль и отвезли их в Омск. Глава семьи остался в машине и смог доехать до автосервиса. В Омской области в это время, по данным Гидрометеоцентра, столбик термометра опустился до -38,5 градуса.
https://ria.ru/20210125/priyut-1594543368.html
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россия, омская область, омск, происшествия

Автоинспекторы помогли семье из Омской области после поломки автомобиля

22:25 25.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД помогли семье с ребёнком, у которых сломался автомобиль на междугородней трассе в Омской области в сильный мороз, сообщается на сайте УМВД по Омской области.
По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в воскресенье 24 января в 6.35 по местному времени (3.35 мск) инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области, ехавшие в подразделение после окончания рабочей смены, заметили медленно ехавшую иномарку KIA Sorrento с включенными аварийными огнями. Автомобиль двигался в районе 126-го километра дороги между районным центром Кормиловка и городом Калачинском в Омской области.
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"Автоинспекторы выяснили, что у 33-летнего омича во время движения возникла проблема с топливной системой автомобиля", - пояснили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Семья ехала в Омск, в салоне автомобиля был ребенок. Автоинспекторы пересадили женщину и её сына в патрульный автомобиль и отвезли их в Омск. Глава семьи остался в машине и смог доехать до автосервиса. В Омской области в это время, по данным Гидрометеоцентра, столбик термометра опустился до -38,5 градуса.
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