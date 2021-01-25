https://ria.ru/20210125/avtomobil-1594558717.html

Автоинспекторы помогли семье из Омской области после поломки автомобиля

Автоинспекторы помогли семье из Омской области после поломки автомобиля

Инспекторы ГИБДД помогли семье с ребёнком, у которых сломался автомобиль на междугородней трассе в Омской области в сильный мороз, сообщается на сайте УМВД по... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T22:25

2021-01-25T22:25

2021-01-25T22:25

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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД помогли семье с ребёнком, у которых сломался автомобиль на междугородней трассе в Омской области в сильный мороз, сообщается на сайте УМВД по Омской области.По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в воскресенье 24 января в 6.35 по местному времени (3.35 мск) инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области, ехавшие в подразделение после окончания рабочей смены, заметили медленно ехавшую иномарку KIA Sorrento с включенными аварийными огнями. Автомобиль двигался в районе 126-го километра дороги между районным центром Кормиловка и городом Калачинском в Омской области.Семья ехала в Омск, в салоне автомобиля был ребенок. Автоинспекторы пересадили женщину и её сына в патрульный автомобиль и отвезли их в Омск. Глава семьи остался в машине и смог доехать до автосервиса. В Омской области в это время, по данным Гидрометеоцентра, столбик термометра опустился до -38,5 градуса.

https://ria.ru/20210125/priyut-1594543368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омская область, омск, происшествия