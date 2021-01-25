https://ria.ru/20210125/aviasoobschenie-1594464584.html

Россия возобновляет туристическое авиасообщение с Катаром

Россия возобновляет туристическое авиасообщение с Катаром

Восстановление авиасообщения с Катаром будет касаться не только деловых поездок, но и туристов, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:29

2021-01-25T13:29

2021-01-25T13:59

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михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Восстановление авиасообщения с Катаром будет касаться не только деловых поездок, но и туристов, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.С 27 января Россия возобновляет перелеты в Финляндию (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю), Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю), Индию (Москва-Дели, два раза в неделю) и Катар (Москва-Доха, три раза в неделю).Он также назвал Катар важным транзитным пунктом для полетов россиян в Азию и Африку.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться.Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/britaniya-1592681056.html

катар

вьетнам

финляндия

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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