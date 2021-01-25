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Россия возобновляет туристическое авиасообщение с Катаром
Россия возобновляет туристическое авиасообщение с Катаром
Восстановление авиасообщения с Катаром будет касаться не только деловых поездок, но и туристов, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:29
2021-01-25T13:59
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Восстановление авиасообщения с Катаром будет касаться не только деловых поездок, но и туристов, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.С 27 января Россия возобновляет перелеты в Финляндию (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю), Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю), Индию (Москва-Дели, два раза в неделю) и Катар (Москва-Доха, три раза в неделю).Он также назвал Катар важным транзитным пунктом для полетов россиян в Азию и Африку.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться.Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), катар, вьетнам, финляндия, индия, в мире

Россия возобновляет туристическое авиасообщение с Катаром

13:29 25.01.2021 (обновлено: 13:59 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖемчужина Катара в Дохе
Жемчужина Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Восстановление авиасообщения с Катаром будет касаться не только деловых поездок, но и туристов, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.
С 27 января Россия возобновляет перелеты в Финляндию (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю), Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю), Индию (Москва-Дели, два раза в неделю) и Катар (Москва-Доха, три раза в неделю).
"Я думаю, да, конечно. Это очень важное направление: наши двусторонние отношения и различные проекты, направления нашего партнерства, я уж не говорю о подготовке чемпионата мира по футболу, который должен состояться в следующем году. Очень много дел в рамках наших двусторонних контактов и связей", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, коснется ли возобновление авиасообщения туристов.
Он также назвал Катар важным транзитным пунктом для полетов россиян в Азию и Африку.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться.
Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.
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