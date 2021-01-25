https://ria.ru/20210125/arkhangelsk-1594560336.html

Грабителя банка в Архангельске узнали по походке тяжелоатлета

Грабителя банка в Архангельске узнали по походке тяжелоатлета

Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 миллиона рублей, заметив "особенности поведения" тяжелоатлета на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T22:57

2021-01-25T22:57

2021-01-25T22:57

ирина волк

сбербанк россии

архангельская область

архангельск

ломоносов

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 миллиона рублей, заметив "особенности поведения" тяжелоатлета на камерах видеонаблюдения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Неизвестный 30 декабря проник в служебное помещение и с использованием газового баллончика открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку, в которой были рубли и иностранная валюта - ущерб превысил 21 миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").Была установлена причастность к преступлению двух жителей Архангельска, один из них - руководитель службы безопасности торгового центра, другой - сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка.Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.По данным местных СМИ, ограблено было отделение Сбербанка на проспекте Ломоносова в Архангельске.В Сбербанке подтвердили, что нападение было совершено на их отделение, и поблагодарили МВД за раскрытие преступления. "Задержание преступников послужит дополнительным уроком всем, кто захочет в будущем повторить подобное. Все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, преступники несут неотвратимое наказание", - добавили в банке.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html

https://ria.ru/20201215/prodavschitsa-1589240352.html

архангельская область

архангельск

ломоносов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, сбербанк россии, архангельская область, архангельск, ломоносов, происшествия