Грабителя банка в Архангельске узнали по походке тяжелоатлета
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 миллиона рублей, заметив "особенности поведения" тяжелоатлета на камерах видеонаблюдения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Неизвестный 30 декабря проник в служебное помещение и с использованием газового баллончика открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку, в которой были рубли и иностранная валюта - ущерб превысил 21 миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
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"Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации... В ходе оперативной работы были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские обратили внимание на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена, занимавшегося тяжелой атлетикой. Изучая личности возможных фигурантов преступления, сотрудники полиции установили человека с подобным увлечением", - сказала Волк.
Была установлена причастность к преступлению двух жителей Архангельска, один из них - руководитель службы безопасности торгового центра, другой - сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка.
"Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников. Тайник был оборудован внутри пианино. У его возможного соучастника крупная сумма была обнаружена в подкапотном пространстве принадлежащего ему автомобиля", - добавила Волк.
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Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.
По данным местных СМИ, ограблено было отделение Сбербанка на проспекте Ломоносова в Архангельске.
В Сбербанке подтвердили, что нападение было совершено на их отделение, и поблагодарили МВД за раскрытие преступления. "Задержание преступников послужит дополнительным уроком всем, кто захочет в будущем повторить подобное. Все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, преступники несут неотвратимое наказание", - добавили в банке.