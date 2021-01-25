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Грабителя банка в Архангельске узнали по походке тяжелоатлета
Грабителя банка в Архангельске узнали по походке тяжелоатлета
Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 миллиона рублей, заметив "особенности поведения" тяжелоатлета на... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T22:57
2021-01-25T22:57
ирина волк
сбербанк россии
архангельская область
архангельск
ломоносов
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 миллиона рублей, заметив "особенности поведения" тяжелоатлета на камерах видеонаблюдения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Неизвестный 30 декабря проник в служебное помещение и с использованием газового баллончика открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку, в которой были рубли и иностранная валюта - ущерб превысил 21 миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").Была установлена причастность к преступлению двух жителей Архангельска, один из них - руководитель службы безопасности торгового центра, другой - сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка.Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.По данным местных СМИ, ограблено было отделение Сбербанка на проспекте Ломоносова в Архангельске.В Сбербанке подтвердили, что нападение было совершено на их отделение, и поблагодарили МВД за раскрытие преступления. "Задержание преступников послужит дополнительным уроком всем, кто захочет в будущем повторить подобное. Все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, преступники несут неотвратимое наказание", - добавили в банке.
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ирина волк, сбербанк россии, архангельская область, архангельск, ломоносов, происшествия

Грабителя банка в Архангельске узнали по походке тяжелоатлета

22:57 25.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 миллиона рублей, заметив "особенности поведения" тяжелоатлета на камерах видеонаблюдения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Неизвестный 30 декабря проник в служебное помещение и с использованием газового баллончика открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку, в которой были рубли и иностранная валюта - ущерб превысил 21 миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
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"Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации... В ходе оперативной работы были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские обратили внимание на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена, занимавшегося тяжелой атлетикой. Изучая личности возможных фигурантов преступления, сотрудники полиции установили человека с подобным увлечением", - сказала Волк.

Была установлена причастность к преступлению двух жителей Архангельска, один из них - руководитель службы безопасности торгового центра, другой - сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка.

"Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников. Тайник был оборудован внутри пианино. У его возможного соучастника крупная сумма была обнаружена в подкапотном пространстве принадлежащего ему автомобиля", - добавила Волк.

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Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.
По данным местных СМИ, ограблено было отделение Сбербанка на проспекте Ломоносова в Архангельске.
В Сбербанке подтвердили, что нападение было совершено на их отделение, и поблагодарили МВД за раскрытие преступления. "Задержание преступников послужит дополнительным уроком всем, кто захочет в будущем повторить подобное. Все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, преступники несут неотвратимое наказание", - добавили в банке.
 
Ирина ВолкСбербанк РоссииАрхангельская областьАрхангельскЛомоносовПроисшествия
 
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