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Суд арестовал восьмерых участников незаконной акции в Ростове-на-Дону
Суд арестовал восьмерых участников незаконной акции в Ростове-на-Дону
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток восьмерых участников несогласованной акции, которая состоялась в центре города в субботу,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:47
2021-01-25T13:47
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток восьмерых участников несогласованной акции, которая состоялась в центре города в субботу, еще 23 человека оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Правоохранители неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.По словам собеседника агентства, суд рассмотрел материалы о привлечении 31 человека к административной ответственности по части 5 статьи 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения шествия), части 1 статьи 19.3 (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка) и части 6.1 статьи 20.2 (Участие в несанкционированном шествии, повлекшем помехи движению пешеходов или транспорту)."Суд назначил штрафы от 1 до 20 тысяч рублей 23 лицам, еще восьмерым лицам назначен арест вот 5 до 10 суток", - сказал собеседник агентства.Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210125/kemerovo-1594461837.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/aktsiya-1594456371.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ростов-на-дону, происшествия

Суд арестовал восьмерых участников незаконной акции в Ростове-на-Дону

13:47 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток восьмерых участников несогласованной акции, которая состоялась в центре города в субботу, еще 23 человека оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Правоохранители неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
13:17
В Кемерово арестовали организатора незаконной акции 23 января
По словам собеседника агентства, суд рассмотрел материалы о привлечении 31 человека к административной ответственности по части 5 статьи 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения шествия), части 1 статьи 19.3 (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка) и части 6.1 статьи 20.2 (Участие в несанкционированном шествии, повлекшем помехи движению пешеходов или транспорту).
"Суд назначил штрафы от 1 до 20 тысяч рублей 23 лицам, еще восьмерым лицам назначен арест вот 5 до 10 суток", - сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
12:48
Против участников несогласованной акции в Москве заведено еще одно дело
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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