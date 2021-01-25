https://ria.ru/20210125/arest-1594467285.html

Суд арестовал восьмерых участников незаконной акции в Ростове-на-Дону

Суд арестовал восьмерых участников незаконной акции в Ростове-на-Дону

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток восьмерых участников несогласованной акции, которая состоялась в центре города в субботу,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:47

2021-01-25T13:47

2021-01-25T13:47

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток восьмерых участников несогласованной акции, которая состоялась в центре города в субботу, еще 23 человека оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Правоохранители неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.По словам собеседника агентства, суд рассмотрел материалы о привлечении 31 человека к административной ответственности по части 5 статьи 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения шествия), части 1 статьи 19.3 (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка) и части 6.1 статьи 20.2 (Участие в несанкционированном шествии, повлекшем помехи движению пешеходов или транспорту)."Суд назначил штрафы от 1 до 20 тысяч рублей 23 лицам, еще восьмерым лицам назначен арест вот 5 до 10 суток", - сказал собеседник агентства.Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/kemerovo-1594461837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/aktsiya-1594456371.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ростов-на-дону, происшествия