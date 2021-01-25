https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html

Красноярские аграрии побили рекорд 2019 года по урожайности зерновых

Красноярские аграрии побили рекорд 2019 года по урожайности зерновых

Красноярские аграрии за минувший год и начало января 2021 года отправили за пределы края и на экспорт больше почти на 200 тысяч тонн зерновых, чем в 2019 году,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T08:33

2021-01-25T08:33

2021-01-25T08:33

красноярский край

экономика

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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Красноярские аграрии за минувший год и начало января 2021 года отправили за пределы края и на экспорт больше почти на 200 тысяч тонн зерновых, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства и главы региона.По словам Шорохова, сельхозпроизводители стремятся реализовать продукцию по выгодным ценам, которые сохраняются на внутреннем и мировом рынках.По его данным, средства, вырученные от реализации сельхозпродукции, позволят краевым аграриям улучшить финансовое состояние, на стабильность которого повлияли сложные для агропроизводства 2017 и 2018 годы. В сентябре 2017 года из-за раннего образования снежного покрова в крае вводился режим ЧС. Тогда посевы сельхозкультур погибли на 121 тысяче гектаров. В 2018 году неблагоприятные погодные условия в апреле и мае значительно сдвинули оптимальные агротехнические сроки посевной. В итоге аграрии не смогли засеять все планируемые площади. В отдельных муниципальных районах края действовал режим чрезвычайной ситуации.По данным пресс-службы, в прошлом году в крае получили максимальный за всю историю земледелия региона урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур. Только зерновых и зернобобовых собрали 2 миллиона 976 тысяч тонн в бункерном весе. Урожайность рекордная – 32,2 центнера с гектара. Второй год подряд регион занял первое место в России по валовому производству семян рапса.В этом году общая посевная площадь сельхозкультур прогнозируется на уровне прошлого года – около 1,5 миллиона гектаров. Подготовка сельхозпроизводителей к весенним полевым работам идет хорошими темпами. Семенами край обеспечен на 104,5% от плана. Требованиям ГОСТа соответствует 78% семян зерновых и зернобобовых. В прошлом году на аналогичную дату было 65%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/krasnoyarsk-1594291161.html

https://ria.ru/20210122/nornikel-1594146011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, экономика