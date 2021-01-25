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Красноярские аграрии побили рекорд 2019 года по урожайности зерновых
Красноярские аграрии побили рекорд 2019 года по урожайности зерновых
Красноярские аграрии за минувший год и начало января 2021 года отправили за пределы края и на экспорт больше почти на 200 тысяч тонн зерновых, чем в 2019 году,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:33
2021-01-25T08:33
красноярский край
экономика
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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Красноярские аграрии за минувший год и начало января 2021 года отправили за пределы края и на экспорт больше почти на 200 тысяч тонн зерновых, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства и главы региона.По словам Шорохова, сельхозпроизводители стремятся реализовать продукцию по выгодным ценам, которые сохраняются на внутреннем и мировом рынках.По его данным, средства, вырученные от реализации сельхозпродукции, позволят краевым аграриям улучшить финансовое состояние, на стабильность которого повлияли сложные для агропроизводства 2017 и 2018 годы. В сентябре 2017 года из-за раннего образования снежного покрова в крае вводился режим ЧС. Тогда посевы сельхозкультур погибли на 121 тысяче гектаров. В 2018 году неблагоприятные погодные условия в апреле и мае значительно сдвинули оптимальные агротехнические сроки посевной. В итоге аграрии не смогли засеять все планируемые площади. В отдельных муниципальных районах края действовал режим чрезвычайной ситуации.По данным пресс-службы, в прошлом году в крае получили максимальный за всю историю земледелия региона урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур. Только зерновых и зернобобовых собрали 2 миллиона 976 тысяч тонн в бункерном весе. Урожайность рекордная – 32,2 центнера с гектара. Второй год подряд регион занял первое место в России по валовому производству семян рапса.В этом году общая посевная площадь сельхозкультур прогнозируется на уровне прошлого года – около 1,5 миллиона гектаров. Подготовка сельхозпроизводителей к весенним полевым работам идет хорошими темпами. Семенами край обеспечен на 104,5% от плана. Требованиям ГОСТа соответствует 78% семян зерновых и зернобобовых. В прошлом году на аналогичную дату было 65%.
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красноярский край, экономика

Красноярские аграрии побили рекорд 2019 года по урожайности зерновых

08:33 25.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Красноярские аграрии за минувший год и начало января 2021 года отправили за пределы края и на экспорт больше почти на 200 тысяч тонн зерновых, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства и главы региона.
"Леонид Шорохов (глава краевого минсельхоза - ред.) отметил, что на 17 января из края вывезено около 503 тысяч тонн зерновых и масличных нового урожая, в том числе 85,3 тысячи тонн – за рубеж. Объем отгруженного зерна и семян рапса превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 196 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе.
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По словам Шорохова, сельхозпроизводители стремятся реализовать продукцию по выгодным ценам, которые сохраняются на внутреннем и мировом рынках.
"Пшеница продовольственная третьего класса сегодня стоит 13-14 тысяч рублей за тонну "на вагоне" - плюс 2,5-3 тысячи рублей к уровню прошлого года. В среднем на 2-4 тысячи рублей выше, чем в прошлом году, цена фуражных пшеницы и ячменя, а также продовольственного овса", – отметил министр.
По его данным, средства, вырученные от реализации сельхозпродукции, позволят краевым аграриям улучшить финансовое состояние, на стабильность которого повлияли сложные для агропроизводства 2017 и 2018 годы. В сентябре 2017 года из-за раннего образования снежного покрова в крае вводился режим ЧС. Тогда посевы сельхозкультур погибли на 121 тысяче гектаров. В 2018 году неблагоприятные погодные условия в апреле и мае значительно сдвинули оптимальные агротехнические сроки посевной. В итоге аграрии не смогли засеять все планируемые площади. В отдельных муниципальных районах края действовал режим чрезвычайной ситуации.
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"Высокий урожай 2020 года и ценовая ситуация на зерновом рынке позволят нашим сельхозпроизводителям уменьшить и погасить долги кредиторам, купить технику, горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения для будущей посевной", – подчеркнул Шорохов.
По данным пресс-службы, в прошлом году в крае получили максимальный за всю историю земледелия региона урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур. Только зерновых и зернобобовых собрали 2 миллиона 976 тысяч тонн в бункерном весе. Урожайность рекордная – 32,2 центнера с гектара. Второй год подряд регион занял первое место в России по валовому производству семян рапса.
В этом году общая посевная площадь сельхозкультур прогнозируется на уровне прошлого года – около 1,5 миллиона гектаров. Подготовка сельхозпроизводителей к весенним полевым работам идет хорошими темпами. Семенами край обеспечен на 104,5% от плана. Требованиям ГОСТа соответствует 78% семян зерновых и зернобобовых. В прошлом году на аналогичную дату было 65%.
 
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