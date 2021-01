https://ria.ru/20210124/zvezda-1594367933.html

Звезда популярного шоу сознался в убийстве

2021-01-24T15:17

2021-01-24T15:17

2021-01-24T20:30

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дуглас Вутен, бывший участник знаменитого американского реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days был арестован за убийство после того, как собственноручно сдался полиции, написала газета The Sun со ссылкой на следственное бюро штата Джорджии. Помимо тяжкого убийства, Вутена обвиняют в незаконном проникновении в частный дом, вооруженном ограблении и жестоком обращении с детьми. Его жертва была найдена полицейскими в своем доме с множеством огнестрельных ранений. В связи с убийством были арестованы еще трое мужчин. Расследование дела, по словам властей, продолжается. Вутен дебютировал на телевидении в августе 2019 года во втором эпизоде реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days. Зрителям он запомнился прежде всего неординарными советами молодоженам и резкой критикой. По сюжету 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, пары, которые общались друг с другом онлайн, но еще ни разу не встречались в реальной жизни, должны познакомиться поближе и решить, подходят ли они друг другу. На данный момент уже снято четыре сезона.

