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Звезда популярного шоу сознался в убийстве
Звезда популярного шоу сознался в убийстве
Дуглас Вутен, бывший участник знаменитого американского реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days был арестован за убийство после того, как собственноручно... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:17
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джорджия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дуглас Вутен, бывший участник знаменитого американского реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days был арестован за убийство после того, как собственноручно сдался полиции, написала газета The Sun со ссылкой на следственное бюро штата Джорджии. Помимо тяжкого убийства, Вутена обвиняют в незаконном проникновении в частный дом, вооруженном ограблении и жестоком обращении с детьми. Его жертва была найдена полицейскими в своем доме с множеством огнестрельных ранений. В связи с убийством были арестованы еще трое мужчин. Расследование дела, по словам властей, продолжается. Вутен дебютировал на телевидении в августе 2019 года во втором эпизоде реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days. Зрителям он запомнился прежде всего неординарными советами молодоженам и резкой критикой. По сюжету 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, пары, которые общались друг с другом онлайн, но еще ни разу не встречались в реальной жизни, должны познакомиться поближе и решить, подходят ли они друг другу. На данный момент уже снято четыре сезона.
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джорджия, происшествия, в мире

Звезда популярного шоу сознался в убийстве

15:17 24.01.2021 (обновлено: 20:30 24.01.2021)
 
© @dougiedougwooten/InstagramDouglas Wooten
Douglas Wooten - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© @dougiedougwooten/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дуглас Вутен, бывший участник знаменитого американского реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days был арестован за убийство после того, как собственноручно сдался полиции, написала газета The Sun со ссылкой на следственное бюро штата Джорджии.
Помимо тяжкого убийства, Вутена обвиняют в незаконном проникновении в частный дом, вооруженном ограблении и жестоком обращении с детьми. Его жертва была найдена полицейскими в своем доме с множеством огнестрельных ранений. В связи с убийством были арестованы еще трое мужчин. Расследование дела, по словам властей, продолжается.
Вутен дебютировал на телевидении в августе 2019 года во втором эпизоде реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days. Зрителям он запомнился прежде всего неординарными советами молодоженам и резкой критикой.
По сюжету 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, пары, которые общались друг с другом онлайн, но еще ни разу не встречались в реальной жизни, должны познакомиться поближе и решить, подходят ли они друг другу. На данный момент уже снято четыре сезона.
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