В СЖР рассказали о задержанных журналистах на незаконных акциях
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 40 журналистов были задержаны по всей стране в ходе освещения несогласованных акций, почти у всех были редакционные удостоверения, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"За вчерашний день по всей стране были задержаны и пострадали около 40 журналистов. Почти у всех были редакционные удостоверения, у большинства - обозначения на одежде – "пресса", - рассказал Соловьёв.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".