https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594335166.html

Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике

Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) отменило угрозу цунами для чилийской антарктической территории, объявленную в... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T06:14

2021-01-24T06:14

2021-01-24T06:14

мехико

южная америка

антарктида

чили

землетрясение

в мире

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МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) отменило угрозу цунами для чилийской антарктической территории, объявленную в связи с землетрясением магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов.Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск воскресенья) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.Национальное управление по геологии сообщило, что были эвакуированы четыре чилийские базы - Фрей, О'Хиггинс, Фильдес и Прат, а также пять иностранных научных баз.

https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594328517.html

мехико

южная америка

антарктида

чили

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико, южная америка, антарктида, чили, землетрясение, в мире