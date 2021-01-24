https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594335166.html
Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) отменило угрозу цунами для чилийской антарктической территории, объявленную в... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T06:14
2021-01-24T06:14
2021-01-24T06:14
мехико
южная америка
антарктида
чили
землетрясение
в мире
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МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) отменило угрозу цунами для чилийской антарктической территории, объявленную в связи с землетрясением магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов.Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск воскресенья) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.Национальное управление по геологии сообщило, что были эвакуированы четыре чилийские базы - Фрей, О'Хиггинс, Фильдес и Прат, а также пять иностранных научных баз.
https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594328517.html
мехико
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антарктида
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мехико, южная америка, антарктида, чили, землетрясение, в мире