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https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594332125.html
Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страныиз-за землетрясения... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:38
2021-01-24T04:50
москва
южная америка
антарктида
чили
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страныиз-за землетрясения магнитудой 7."Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории. В соответствии с угрозой цунами &lt;...&gt; расчетное время прибытия будет следующим: Антарктика, база Прат 23.01.2021 21.17 (3.17 мск)", — говорится в сообщении управления в Twitter.Стихийное бедствие произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.Уточняется, что в 216 километрах от места, попавшего под удар стихии, находится чилийская исследовательская станция Бернардо-О'Хиггинс.Национальное управление по геологии также сообщило об эвакуации четырех чилийских баз – Фрей, О'Хиггинс, Фильдес и Прат.
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москва, южная америка, антарктида, чили, землетрясение, в мире

Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7

03:38 24.01.2021 (обновлено: 04:50 24.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Liam Quinn / Lake PehoeОзеро Пеоэ в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили
Озеро Пеоэ в национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Liam Quinn / Lake Pehoe
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страныиз-за землетрясения магнитудой 7.
"Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории. В соответствии с угрозой цунами <...> расчетное время прибытия будет следующим: Антарктика, база Прат 23.01.2021 21.17 (3.17 мск)", — говорится в сообщении управления в Twitter.
Стихийное бедствие произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.
Уточняется, что в 216 километрах от места, попавшего под удар стихии, находится чилийская исследовательская станция Бернардо-О'Хиггинс.
Национальное управление по геологии также сообщило об эвакуации четырех чилийских баз – Фрей, О'Хиггинс, Фильдес и Прат.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 15:38
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7
 
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