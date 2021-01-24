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Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страныиз-за землетрясения... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:38
2021-01-24T03:38
2021-01-24T04:50
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страныиз-за землетрясения магнитудой 7."Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории. В соответствии с угрозой цунами <...> расчетное время прибытия будет следующим: Антарктика, база Прат 23.01.2021 21.17 (3.17 мск)", — говорится в сообщении управления в Twitter.Стихийное бедствие произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.Уточняется, что в 216 километрах от места, попавшего под удар стихии, находится чилийская исследовательская станция Бернардо-О'Хиггинс.Национальное управление по геологии также сообщило об эвакуации четырех чилийских баз – Фрей, О'Хиггинс, Фильдес и Прат.
https://ria.ru/20210121/zemletryasenie-1594022076.html
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