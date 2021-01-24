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https://ria.ru/20210124/zaderzhaniya-1594353287.html
Башкирский общественник рассказал о задержаниях на незаконной акции в Уфе
Башкирский общественник рассказал о задержаниях на незаконной акции в Уфе
Правоохранители задержали 90 участников несогласованной акции 23 января в Уфе, среди них свыше 20 детей, заявил в соцсети член совета по правам человека и... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:57
2021-01-24T12:01
радий хабиров
республика башкортостан
уфа
происшествия
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УФА, 24 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали 90 участников несогласованной акции 23 января в Уфе, среди них свыше 20 детей, заявил в соцсети член совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олег Галин.По словам общественника, он совместно с председателем общественной наблюдательной комиссии республики по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Александрой Дреминой и заместителем председателя ОНК РБ Ильмирой Набиулиной проверили соблюдение прав задержанных граждан в городских отделах полиции № 4 и 9."Всего в эти отделы полиции было доставлено 90 человек, участников несанкционированного митинга, прошедшего в Уфе, более 20-ти из которых несовершеннолетние дети", - написал Галин в Facebook.Он отметил, что к вечеру субботы всех задержанных отпустили: взрослых под обязательство явки в суд, детей передали в руки родителям.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что власти региона через школы просят родителей не отпускать детей на несогласованный митинг, где могут быть задержания.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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уфа
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радий хабиров, республика башкортостан, уфа, происшествия

Башкирский общественник рассказал о задержаниях на незаконной акции в Уфе

11:57 24.01.2021 (обновлено: 12:01 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 24 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали 90 участников несогласованной акции 23 января в Уфе, среди них свыше 20 детей, заявил в соцсети член совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Олег Галин.
По словам общественника, он совместно с председателем общественной наблюдательной комиссии республики по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Александрой Дреминой и заместителем председателя ОНК РБ Ильмирой Набиулиной проверили соблюдение прав задержанных граждан в городских отделах полиции № 4 и 9.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Всего в эти отделы полиции было доставлено 90 человек, участников несанкционированного митинга, прошедшего в Уфе, более 20-ти из которых несовершеннолетние дети", - написал Галин в Facebook.
Он отметил, что к вечеру субботы всех задержанных отпустили: взрослых под обязательство явки в суд, детей передали в руки родителям.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что власти региона через школы просят родителей не отпускать детей на несогласованный митинг, где могут быть задержания.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 08:00
Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
 
Радий ХабировРеспублика БашкортостанУфаПроисшествия
 
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