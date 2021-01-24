https://ria.ru/20210124/yanvar-1594350255.html

Синоптики назвали январь этого года самым холодным за последние 15 лет

Синоптики назвали январь этого года самым холодным за последние 15 лет

Установившаяся морозная погода на севере Свердловской области оценивается специалистами как аномальная, сообщила журналистам в воскресенье главный синоптик... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:20

2021-01-24T11:20

2021-01-24T11:20

свердловская область

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Установившаяся морозная погода на севере Свердловской области оценивается специалистами как аномальная, сообщила журналистам в воскресенье главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.Она отметила, что подобные крепкие и, главное, продолжительные морозы в последний раз синоптиками были зафиксированы в 2006 году.При этом, по словам главного уральского метеоролога, для Екатеринбурга установившаяся погода тоже считается довольной морозной и непривычной. Так, 23 января в Екатеринбурге столбик термометра опускался до минус 30 градусов.По прогнозам синоптиков, этот день стал финальным в череде январских морозов. Возвращение экстремальных температур в феврале пока маловероятно, уточнила Шепоренко.

https://ria.ru/20210124/reys-1594345359.html

свердловская область

екатеринбург

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свердловская область, екатеринбург, общество