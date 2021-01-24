Синоптики назвали январь этого года самым холодным за последние 15 лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Установившаяся морозная погода на севере Свердловской области оценивается специалистами как аномальная, сообщила журналистам в воскресенье главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
"В январе 2021 года устойчиво морозная погода наблюдается именно в северных районах области. В Ивделе, к примеру, температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за прошедшие 10 дней составила минус 28 градусов. Такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят", - рассказала Шепоренко.
Она отметила, что подобные крепкие и, главное, продолжительные морозы в последний раз синоптиками были зафиксированы в 2006 году.
При этом, по словам главного уральского метеоролога, для Екатеринбурга установившаяся погода тоже считается довольной морозной и непривычной. Так, 23 января в Екатеринбурге столбик термометра опускался до минус 30 градусов.
По прогнозам синоптиков, этот день стал финальным в череде январских морозов. Возвращение экстремальных температур в феврале пока маловероятно, уточнила Шепоренко.