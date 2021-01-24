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В США расследуют взрыв в баптистской церкви
В США расследуют взрыв в баптистской церкви
ФБР и местные власти города Эль-Монте в американском штате Калифорния ведут расследование в связи со взрывом в баптистской церкви, которая ранее становилась... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T01:22
2021-01-24T01:22
2021-01-24T04:16
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ФБР и местные власти города Эль-Монте в американском штате Калифорния ведут расследование в связи со взрывом в баптистской церкви, которая ранее становилась целью протестов из-за заявлений против ЛГБТ-сообщества, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию.По словам правоохранителей, взрыв прогремел в субботу рано утром, в здании выбило стекла. Сведений о пострадавших не поступало.В последние недели шли протесты из-за заявлений представителей церкви, которые не устраивали ЛГБТ-сообщество. Онлайн-петиция к мэру Эль-Монте с требованием убрать церковь из города собрала более 14 700 подписей, сообщает издание. Отмечается, что священник в начале января обратился в полицию после получения сообщения в соцсетях с угрозами о поджоге церкви.
https://ria.ru/20210123/nigeriya-1594317622.html
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фбр, лгбт-сообщество, москва, калифорния, сша, взрыв, в мире