https://ria.ru/20210124/vecherinka-1594367181.html

В Лондоне задержали 300 человек на нелегальной вечеринке

В Лондоне задержали 300 человек на нелегальной вечеринке

Полиция Лондона задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки на востоке столицы, за нарушение карантинных норм выписаны штрафы на общую сумму в 15 тысяч РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:10

2021-01-24T15:10

2021-01-24T15:10

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Лондона задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки на востоке столицы, за нарушение карантинных норм выписаны штрафы на общую сумму в 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщил Скотланд-Ярд.Полицейские обнаружили группу молодых людей по громким звуками музыки из помещения в одной из арок железнодорожного путепровода. Из-за большого количества собравшихся на место было направлено подкрепление, в том числе полицейские с собаками и вертолет.После того как полиция вскрыла двери, находившиеся внутри люди были задержаны. Часть участников вечеринки пыталась убежать, но 78 из них удалось поймать и оштрафовать на 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин от коронавируса, превышает 5,8 миллиона. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/smertnost-1594344166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скотленд-ярд, англия, великобритания, лондон, в мире