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В Лондоне задержали 300 человек на нелегальной вечеринке
В Лондоне задержали 300 человек на нелегальной вечеринке
Полиция Лондона задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки на востоке столицы, за нарушение карантинных норм выписаны штрафы на общую сумму в 15 тысяч РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:10
2021-01-24T15:10
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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Лондона задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки на востоке столицы, за нарушение карантинных норм выписаны штрафы на общую сумму в 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщил Скотланд-Ярд.Полицейские обнаружили группу молодых людей по громким звуками музыки из помещения в одной из арок железнодорожного путепровода. Из-за большого количества собравшихся на место было направлено подкрепление, в том числе полицейские с собаками и вертолет.После того как полиция вскрыла двери, находившиеся внутри люди были задержаны. Часть участников вечеринки пыталась убежать, но 78 из них удалось поймать и оштрафовать на 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин от коронавируса, превышает 5,8 миллиона. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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скотленд-ярд, англия, великобритания, лондон, в мире

В Лондоне задержали 300 человек на нелегальной вечеринке

15:10 24.01.2021
 
© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди на Риджент-стрит в Лондоне
Люди на Риджент-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Лондона задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки на востоке столицы, за нарушение карантинных норм выписаны штрафы на общую сумму в 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщил Скотланд-Ярд.

"Полиция выписала штрафов на более чем 15 тысяч фунтов стерлингов после того, как 300 человек были задержаны на нелегальном рейве на востоке Лондона за нарушение коронавирусных ограничений. После получения разведывательной информации о том, что в субботу 23 января в районе Хакни готовится музыкальная вечеринка, на место выдвинулись сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили группу молодых людей по громким звуками музыки из помещения в одной из арок железнодорожного путепровода. Из-за большого количества собравшихся на место было направлено подкрепление, в том числе полицейские с собаками и вертолет.

"Несколько раз полиция пыталась поговорить с организаторами и участниками вечеринки, но те не продемонстрировали готовности сотрудничать. В результате двери помещения были заперты (участниками) изнутри для того, чтобы полиция не смогла помешать продолжению рейва", - отмечает Скотланд-Ярд.

После того как полиция вскрыла двери, находившиеся внутри люди были задержаны. Часть участников вечеринки пыталась убежать, но 78 из них удалось поймать и оштрафовать на 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина.
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С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин от коронавируса, превышает 5,8 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаСкотленд-ЯрдАнглияВеликобританияЛондонВ мире
 
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