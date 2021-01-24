Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/uvolnenie-1594363841.html
Bild: в Германии впервые работников уволили за отказ привиться от COVID
Bild: в Германии впервые работников уволили за отказ привиться от COVID
В Германии несколько работников патронажной службы были уволены за то, что не хотели привиться от коронавируса, пишет газета Bild. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:29
2021-01-24T20:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
bild
здоровье - общество
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Германии несколько работников патронажной службы были уволены за то, что не хотели привиться от коронавируса, пишет газета Bild.Начальник центра сестринского ухода Рене Виллмер вместе с женой сделал прививку от коронавируса и призвал своих сотрудников последовать его примеру.Трое из них отказались вакцинироваться, а четверо еще не определились. Виллмер переговорил с ними и раздал материалы о вакцинации. В итоге он установил срок в два дня — за то время сотрудники должны были определиться. По истечении срока сотрудники не дали положительного ответа, и было принято решение об их увольнении.Виллмер пояснил, что работники не проявляли уважения, не слушали его, а кто-то даже прямо отказался ставить вакцину. Однако одна из бывших сотрудниц пояснила, что начальник отмахнулся от их опасений и пригрозил увольнением, если они не сделают прививку.Газета также пояснила, что женщина намерена подать на своего бывшего начальника в суд. Однако у большинства из семи уволенных сотрудников уже есть новая работа.Виллмер сейчас ищет новых медсестер и хочет, чтобы его сотрудники сделали прививку от коронавируса. Он объяснил это тем, что он делает все для защиты пациентов.Bild также отметила, что мужчине поступают угрозы, вплоть до убийства, со стороны противников вакцинации.В Германии выявлено более двух миллионов случаев заболевания коронавирусом, свыше 47 тысяч человек погибло. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 27 декабря. Прививку сделали более 1,2 миллиона жителей страны, а 25 тысяч уже получили вторую дозу. В настоящее время в Германии ведется вакцинация препаратами Pfizer/BionTech и Moderna. Приоритет отдается людям старше 80 лет, постояльцам и сотрудникам домов престарелых, медицинским работникам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594166089.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, bild, здоровье - общество, германия, в мире

Bild: в Германии впервые работников уволили за отказ привиться от COVID

14:29 24.01.2021 (обновлено: 20:40 24.01.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Германии несколько работников патронажной службы были уволены за то, что не хотели привиться от коронавируса, пишет газета Bild.
Начальник центра сестринского ухода Рене Виллмер вместе с женой сделал прививку от коронавируса и призвал своих сотрудников последовать его примеру.
Трое из них отказались вакцинироваться, а четверо еще не определились. Виллмер переговорил с ними и раздал материалы о вакцинации. В итоге он установил срок в два дня — за то время сотрудники должны были определиться. По истечении срока сотрудники не дали положительного ответа, и было принято решение об их увольнении.
Виллмер пояснил, что работники не проявляли уважения, не слушали его, а кто-то даже прямо отказался ставить вакцину. Однако одна из бывших сотрудниц пояснила, что начальник отмахнулся от их опасений и пригрозил увольнением, если они не сделают прививку.
"Я не противник вакцинации. Я просто хотела еще несколько дней на раздумья. Это досадно, если кто-то мне устанавливает сроки по такому личному вопросу", — отметила она.
Газета также пояснила, что женщина намерена подать на своего бывшего начальника в суд. Однако у большинства из семи уволенных сотрудников уже есть новая работа.
Виллмер сейчас ищет новых медсестер и хочет, чтобы его сотрудники сделали прививку от коронавируса. Он объяснил это тем, что он делает все для защиты пациентов.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 15:02Распространение коронавируса
Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе
Bild также отметила, что мужчине поступают угрозы, вплоть до убийства, со стороны противников вакцинации.
В Германии выявлено более двух миллионов случаев заболевания коронавирусом, свыше 47 тысяч человек погибло. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 27 декабря. Прививку сделали более 1,2 миллиона жителей страны, а 25 тысяч уже получили вторую дозу. В настоящее время в Германии ведется вакцинация препаратами Pfizer/BionTech и Moderna.
Приоритет отдается людям старше 80 лет, постояльцам и сотрудникам домов престарелых, медицинским работникам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19BildЗдоровье - ОбществоГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния