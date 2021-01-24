https://ria.ru/20210124/transplantatsiya-1594333754.html

Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук

Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук

Исландец Феликс Гретарссон, которому первому в мире провели операцию по трансплантации обеих рук и плеч, идет на поправку без каких-либо серьезных осложнений,... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T04:42

2021-01-24T04:42

2021-01-24T04:42

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Исландец Феликс Гретарссон, которому первому в мире провели операцию по трансплантации обеих рук и плеч, идет на поправку без каких-либо серьезных осложнений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на французских врачей мужчины.Операции по трансплантации рук начали проводить в 1998 году, однако до сих пор врачи предпринимали попытки провести трансплантацию только рук ниже плеча, отмечают исландские СМИ.Феликс Гретарссон, потерявший обе руки в результате несчастного случая на работе более 20 лет назад, в прошлую среду перенес операцию в Лионе. Феликс потерял руки в возрасте 26 лет из-за сильного разряда тока. Операция, не имеющая аналогов, заняла почти 15 часов. Две бригады хирургов потребовалось, чтобы ампутировать конечности у донора, и еще две, чтобы трансплантировать их пациенту. За годы поиска подходящего донора в подготовку операции были вовлечены более 50 врачей.Врачи пока не могут сказать, будут ли руки Феликса подвижны, однако по прошествии девяти дней после операции серьезных осложнений выявлено не было.Сам Феликс осознает, что впереди годы реабилитации. "Но все же уже выглядит намного лучше", - приводит издание Iceland Monitor слова мужчины.

https://ria.ru/20200921/meditsina-1577451635.html

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москва, лион, исландия, в мире