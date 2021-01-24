https://ria.ru/20210124/tramvai-1594372172.html

В московских трамваях снова заработали кнопки открытия дверей

В московских трамваях снова заработали кнопки открытия дверей

Кнопки открытия дверей снова заработали в московских трамваях, сообщает дептранс на своей странице в Telegram. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:16

2021-01-24T16:16

2021-01-24T16:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кнопки открытия дверей снова заработали в московских трамваях, сообщает дептранс на своей странице в Telegram."В начале пандемии мы временно отключили функцию, чтобы вам не нужно было лишний раз дотрагиваться до поверхностей в транспорте. Сейчас же на улице холодно, в салоны регулярно попадает холодный воздух, и вы много раз просили нас вернуть кнопки. Сказано — сделано! Чтобы ваши поездки проходили в тепле и комфорте, они заработали снова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210117/illyuminatsiya-1593391250.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество