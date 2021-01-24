https://ria.ru/20210124/tramvai-1594372172.html
В московских трамваях снова заработали кнопки открытия дверей
В московских трамваях снова заработали кнопки открытия дверей
Кнопки открытия дверей снова заработали в московских трамваях, сообщает дептранс на своей странице в Telegram. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:16
2021-01-24T16:16
2021-01-24T16:16
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кнопки открытия дверей снова заработали в московских трамваях, сообщает дептранс на своей странице в Telegram."В начале пандемии мы временно отключили функцию, чтобы вам не нужно было лишний раз дотрагиваться до поверхностей в транспорте. Сейчас же на улице холодно, в салоны регулярно попадает холодный воздух, и вы много раз просили нас вернуть кнопки. Сказано — сделано! Чтобы ваши поездки проходили в тепле и комфорте, они заработали снова", - говорится в сообщении.
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество