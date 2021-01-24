Южнокорейский спутник для запуска на "Союзе" доставили на Байконур
17:59 24.01.2021 (обновлено: 06:03 25.01.2021)
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Южнокорейский спутник для наблюдения Земли CAS500-1, который планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2" в марте, доставлен на космодром Байконур, сообщила компания "Главкосмос пусковые услуги".
"Космический аппарат Корейского института аэрокосмических исследований CAS500-1 доставлен на площадку номер 31 космодрома Байконур, где будет осуществляться дальнейшая подготовка спутника, его заправка и интеграция", - сообщила компания в Twitter.
The #CAS500-1 spacecraft of the Korea Aerospace Research Institute @kari2030 has been delivered to #Site31 of the #Baikonur Cosmodrome for further processing, fueling, and integration. Getting ready for the #Soyuz-2 launch! 🛰️ 🚀 pic.twitter.com/XYghQ2Rm3b— GK Launch Services (@gk_launch) January 24, 2021
Ранее сообщалось, что CAS500-1 намечается вывести на орбиту с группой российских и зарубежных спутников 20 марта. Это будет первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги".
О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Байконур. Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries. Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).
Компания "Главкосмос пусковые услуги" является оператором коммерческих пусков, созданным по решению "Роскосмоса" и уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов.
31 декабря 2020, 09:21Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" в "космическом океане" в 2021-м