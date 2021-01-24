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Южнокорейский спутник для запуска на "Союзе" доставили на Байконур

Южнокорейский спутник для запуска на "Союзе" доставили на Байконур

Южнокорейский спутник для наблюдения Земли CAS500-1, который планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2" в марте, доставлен на космодром Байконур, сообщила РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T17:59

2021-01-24T17:59

2021-01-25T06:03

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байконур (город)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Южнокорейский спутник для наблюдения Земли CAS500-1, который планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2" в марте, доставлен на космодром Байконур, сообщила компания "Главкосмос пусковые услуги"."Космический аппарат Корейского института аэрокосмических исследований CAS500-1 доставлен на площадку номер 31 космодрома Байконур, где будет осуществляться дальнейшая подготовка спутника, его заправка и интеграция", - сообщила компания в Twitter.Ранее сообщалось, что CAS500-1 намечается вывести на орбиту с группой российских и зарубежных спутников 20 марта. Это будет первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги".О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Байконур. Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries. Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).Компания "Главкосмос пусковые услуги" является оператором коммерческих пусков, созданным по решению "Роскосмоса" и уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/rogozin-1591676713.html

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главкосмос, космос - риа наука, союз, байконур (город), южная корея