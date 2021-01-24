https://ria.ru/20210124/siriya-1594397860.html

Источник сообщил о гибели трех сирийских военных при нападении боевиков

Источник сообщил о гибели трех сирийских военных при нападении боевиков

Трое сирийских военных погибли в воскресенье, десять ранены в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор, сообщил... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T21:28

2021-01-24T21:28

2021-01-24T21:28

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сша

в мире

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КАИР, 24 янв – РИА Новости. Трое сирийских военных погибли в воскресенье, десять ранены в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости военный источник.Инцидент произошел в районе города Шола.Тридцатого декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в этом же районе. В результате взрыва погибли 28 человек, 13 получили ранения.Агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов сообщило позже, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным агентства, исламисты утверждали, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.Район ат-Танф на юге Сирии на границе с Иорданией контролируется американскими ВС, там расположена военная база США. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210121/siriya-1593935287.html

https://ria.ru/20210118/napadenie-1593438839.html

пальмира

сирия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пальмира, сирия, сша, в мире