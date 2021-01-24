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Источник сообщил о гибели трех сирийских военных при нападении боевиков
Источник сообщил о гибели трех сирийских военных при нападении боевиков
Трое сирийских военных погибли в воскресенье, десять ранены в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор, сообщил... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T21:28
2021-01-24T21:28
пальмира
сирия
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КАИР, 24 янв – РИА Новости. Трое сирийских военных погибли в воскресенье, десять ранены в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости военный источник.Инцидент произошел в районе города Шола.Тридцатого декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в этом же районе. В результате взрыва погибли 28 человек, 13 получили ранения.Агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов сообщило позже, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным агентства, исламисты утверждали, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.Район ат-Танф на юге Сирии на границе с Иорданией контролируется американскими ВС, там расположена военная база США. * Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210121/siriya-1593935287.html
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пальмира, сирия, сша, в мире

Источник сообщил о гибели трех сирийских военных при нападении боевиков

21:28 24.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 24 янв – РИА Новости. Трое сирийских военных погибли в воскресенье, десять ранены в результате нападения боевиков на автобус на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости военный источник.

"Перевозивший военных автобус в 13.40 по местному времени (14.40 мск) подвергся обстрелу со стороны террористической группировки, прибывшей из региона ат-Танф, в результате погибли трое военных, 10 ранены", - сообщил источник агентства.

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Инцидент произошел в районе города Шола.
Тридцатого декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в этом же районе. В результате взрыва погибли 28 человек, 13 получили ранения.
Агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов сообщило позже, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным агентства, исламисты утверждали, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
 
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