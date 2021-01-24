https://ria.ru/20210124/rostekh-1594369674.html

В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения

В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения

Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:43

2021-01-24T15:43

2021-01-24T16:59

миг-41

миг-25

миг-31

ростех

технологии

безопасность

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения. Опытно-конструкторские работы завершаются созданием прототипа.Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота. Американский журнал Military Watch в прошлом году спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, о МиГ-41 сообщалось, что он будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, отмечало издание, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам.

https://ria.ru/20210118/nebo-1593562921.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миг-41, миг-25, миг-31, ростех, технологии, безопасность