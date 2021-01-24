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В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения
В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения
Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:43
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ростех
технологии
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения. Опытно-конструкторские работы завершаются созданием прототипа.Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота. Американский журнал Military Watch в прошлом году спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, о МиГ-41 сообщалось, что он будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, отмечало издание, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам.
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миг-41, миг-25, миг-31, ростех, технологии, безопасность

В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения

15:43 24.01.2021 (обновлено: 16:59 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения.
"Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", — добавили в компании.
Опытно-конструкторские работы завершаются созданием прототипа.
Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.
Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота.
Американский журнал Military Watch в прошлом году спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, о МиГ-41 сообщалось, что он будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, отмечало издание, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутникам.
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН (Открытое небо) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 17:42
"Ростех" готов модернизировать самолеты "Открытого неба" для новых задач
 
МиГ-41МиГ-25МиГ-31РостехТехнологииБезопасность
 
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