https://ria.ru/20210124/rossiya-1594361402.html

В Кремле заявили о готовности к диалогу с США

В Кремле заявили о готовности к диалогу с США

Россия выступает за добрые отношения с США и если нынешняя администрация будет готова к сотрудничеству, то российский президент Владимир Путин ответит... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:12

2021-01-24T14:12

2021-01-24T14:12

дмитрий песков

владимир путин

сша

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Россия выступает за добрые отношения с США и если нынешняя администрация будет готова к сотрудничеству, то российский президент Владимир Путин ответит взаимностью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы, конечно же, рассчитываем, что удастся наладить этот диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются. И вот уже если текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210123/vmeshatelstvo-1594320648.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, сша