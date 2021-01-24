В Кремле заявили о готовности к диалогу с США
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Россия выступает за добрые отношения с США и если нынешняя администрация будет готова к сотрудничеству, то российский президент Владимир Путин ответит взаимностью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - сказал он в интервью на телеканале "Россия1".
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"Мы, конечно же, рассчитываем, что удастся наладить этот диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются. И вот уже если текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", - добавил Песков.