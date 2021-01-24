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В Кремле заявили о готовности к диалогу с США
В Кремле заявили о готовности к диалогу с США
Россия выступает за добрые отношения с США и если нынешняя администрация будет готова к сотрудничеству, то российский президент Владимир Путин ответит... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:12
2021-01-24T14:12
дмитрий песков
владимир путин
сша
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Россия выступает за добрые отношения с США и если нынешняя администрация будет готова к сотрудничеству, то российский президент Владимир Путин ответит взаимностью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы, конечно же, рассчитываем, что удастся наладить этот диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются. И вот уже если текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", - добавил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, сша

В Кремле заявили о готовности к диалогу с США

14:12 24.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Россия выступает за добрые отношения с США и если нынешняя администрация будет готова к сотрудничеству, то российский президент Владимир Путин ответит взаимностью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - сказал он в интервью на телеканале "Россия1".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России
"Мы, конечно же, рассчитываем, что удастся наладить этот диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются. И вот уже если текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", - добавил Песков.
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинСША
 
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