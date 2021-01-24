https://ria.ru/20210124/risk-1594355077.html

Организаторы незаконных акций подвергли граждан риску, считает член СПЧ

Организаторы незаконных акций подвергли граждан риску, считает член СПЧ

Организаторы несогласованных акций в субботу ради достижения собственных сомнительных целей подвергли граждан опасности в условиях пандемии, заявил в... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T12:29

2021-01-24T12:29

2021-01-24T12:29

генеральная прокуратура рф

александр брод

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Организаторы несогласованных акций в субботу ради достижения собственных сомнительных целей подвергли граждан опасности в условиях пандемии, заявил в воскресенье РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.По его словам, организаторы акций использовали нечистоплотные методы, например, привлекали несовершеннолетних к участию в них.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210124/diplomatiya-1594354621.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, александр брод, общество