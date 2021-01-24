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Организаторы незаконных акций подвергли граждан риску, считает член СПЧ
Организаторы незаконных акций подвергли граждан риску, считает член СПЧ
Организаторы несогласованных акций в субботу ради достижения собственных сомнительных целей подвергли граждан опасности в условиях пандемии, заявил в... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T12:29
2021-01-24T12:29
генеральная прокуратура рф
александр брод
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Организаторы несогласованных акций в субботу ради достижения собственных сомнительных целей подвергли граждан опасности в условиях пандемии, заявил в воскресенье РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.По его словам, организаторы акций использовали нечистоплотные методы, например, привлекали несовершеннолетних к участию в них.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
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генеральная прокуратура рф, александр брод, общество

Организаторы незаконных акций подвергли граждан риску, считает член СПЧ

12:29 24.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участников несогласованной акции сторонников Алексея Навального у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
Сотрудники полиции задерживают участников несогласованной акции сторонников Алексея Навального у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Организаторы несогласованных акций в субботу ради достижения собственных сомнительных целей подвергли граждан опасности в условиях пандемии, заявил в воскресенье РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
"Что касается вчерашних акций. Их организаторы использовали граждан для достижения своих сомнительных политических целей. Они пренебрегли такими серьезными обстоятельствами, как условия пандемии, зазывали граждан на массовые несогласованные акции, зная, что люди могут заразиться, пренебрегали их здоровьем и безопасностью... Это может грозить новой вспышкой заболеваемости в крупных городах", - сказал РИА Новости Брод.
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По его словам, организаторы акций использовали нечистоплотные методы, например, привлекали несовершеннолетних к участию в них.
"Что касается сотрудников правоохранительных органов: есть обращения в нашу организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" (председателем координационного совета является Брод - ред.) от граждан, которые не согласны с задержаниями, которые заявляют о применении необоснованной физической силы в отношении них. Эти случаи требуют специального тщательного расследования", - отметил он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
 
Генеральная прокуратура РФАлександр БродОбщество
 
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