https://ria.ru/20210124/puteshestviya-1594218590.html

Туристы рассказали, как путешествовали в период пандемии

Туристы рассказали, как путешествовали в период пандемии

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места выбирали для путешествий в 2020 году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T09:14

2021-01-24T09:14

2021-01-24T09:14

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места выбирали для путешествий в 2020 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2670 пользователей и выяснили, что три четверти из них стали намного чаще ездить по соседним городам и ближайшим достопримечательностям. Причем половина опрошенных отметила, что в таких путешествиях открыла для себя новые интересные места для отдыха.Большинство (80 процентов) сказали, что хотели бы лучше узнать регион, в котором живут. Половина (55 процентов) респондентов готовы для этого ездить на экскурсии, а остальные предпочитают изучать местность самостоятельно.Наиболее комфортный способ передвижения по ближайшим территориям — личный автомобиль, так ответили 59 процентов респондентов. Остальных устраивают поездки на общественном транспорте.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туристы, отдых, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм