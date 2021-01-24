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Туристы рассказали, как путешествовали в период пандемии
Туристы рассказали, как путешествовали в период пандемии
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места выбирали для путешествий в 2020 году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T09:14
2021-01-24T09:14
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места выбирали для путешествий в 2020 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2670 пользователей и выяснили, что три четверти из них стали намного чаще ездить по соседним городам и ближайшим достопримечательностям. Причем половина опрошенных отметила, что в таких путешествиях открыла для себя новые интересные места для отдыха.Большинство (80 процентов) сказали, что хотели бы лучше узнать регион, в котором живут. Половина (55 процентов) респондентов готовы для этого ездить на экскурсии, а остальные предпочитают изучать местность самостоятельно.Наиболее комфортный способ передвижения по ближайшим территориям — личный автомобиль, так ответили 59 процентов респондентов. Остальных устраивают поездки на общественном транспорте.
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коронавирус covid-19, туристы, отдых, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как путешествовали в период пандемии

09:14 24.01.2021
 
© Depositphotos / OlezzoSimonaДевушка разговаривает по телефону возле автомобиля
Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Depositphotos / OlezzoSimona
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места выбирали для путешествий в 2020 году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2670 пользователей и выяснили, что три четверти из них стали намного чаще ездить по соседним городам и ближайшим достопримечательностям. Причем половина опрошенных отметила, что в таких путешествиях открыла для себя новые интересные места для отдыха.
Большинство (80 процентов) сказали, что хотели бы лучше узнать регион, в котором живут. Половина (55 процентов) респондентов готовы для этого ездить на экскурсии, а остальные предпочитают изучать местность самостоятельно.
Наиболее комфортный способ передвижения по ближайшим территориям — личный автомобиль, так ответили 59 процентов респондентов. Остальных устраивают поездки на общественном транспорте.
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